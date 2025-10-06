Labomar potenzia la sua offerta di probiotici e dispositivi medici con l’acquisizione di Pharmia

Labomar SpA, un attore internazionale nel campo della nutraceutica, ha compiuto un passo significativo nel suo percorso di crescita acquisendo il 97,85% di Pharmia Holding Oy. Quest’ultima è riconosciuta come una delle principali organizzazioni di sviluppo e produzione contrattuale (CDMO) in Finlandia, specializzata nella creazione di integratori alimentari e dispositivi medici. Questa operazione è parte della strategia di Labomar per espandere la sua offerta, in particolare nel settore dei probiotici e dei medical device.

Strategia di crescita e innovazione

L’acquisizione di Pharmia rappresenta un rafforzamento della posizione di Labomar nel mercato europeo dei nutraceutici. Con un focus costante sull’innovazione, l’azienda ha sempre cercato di sviluppare soluzioni avanzate per la salute. Investendo ogni anno il 5% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, Pharmia si distingue per il suo know-how nella creazione di probiotici e dispositivi medici, rendendola un partner strategico per Labomar.

Un team con visione comune

Walter Bertin, fondatore e amministratore delegato di Labomar, ha espresso la sua soddisfazione per questa acquisizione, sottolineando come il team di Pharmia condivida la stessa visione orientata alla qualità e all’innovazione. L’incontro tra le due realtà offre l’opportunità di sviluppare relazioni durature con i principali attori del settore e di accompagnarli verso soluzioni sempre più sofisticate. La robustezza della struttura manageriale di Pharmia e la sua capacità produttiva permetteranno un’integrazione rapida delle operazioni, accelerando così il percorso di crescita intrapreso da Labomar in Europa.

Le prospettive future

Petteri Laaksomo, CEO di Pharmia Holding Oy, ha comunicato il suo entusiasmo per l’ingresso nel gruppo Labomar. Questa fusione è vista come un passo strategico cruciale per amplificare la presenza di Pharmia nel mercato nordico e per migliorare ulteriormente le sue competenze nello sviluppo di nutraceutici e dispositivi medici di alta qualità. Laaksomo ha evidenziato come i valori e gli standard di eccellenza di Labomar si allineino perfettamente con quelli di Pharmia, permettendo così una sinergia proficua.

Innovazione e valore per i clienti

Con l’acquisizione di Pharmia, Labomar ha l’opportunità di stimolare un’ulteriore innovazione nel settore. L’azienda mira a creare un valore aggiunto non solo per i propri partner commerciali, ma anche per i clienti finali, attraverso l’offerta di prodotti sempre più avanzati e personalizzati. L’integrazione delle competenze di Pharmia nel portafoglio di Labomar è destinata a generare risultati positivi nel lungo termine, consolidando la posizione dell’azienda nel mercato europeo.