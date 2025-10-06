venezia sounds evento musicale per sostenere la ricerca sul cancro 1759790422
Venezia Sounds: Evento Musicale per Sostenere la Ricerca sul Cancro

Venezia Sounds torna con una lineup eccezionale per supportare la ricerca oncologica.

Il 25 ottobre segna un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della solidarietà: torna il Venezia Sounds, un evento musicale di beneficenza che si terrà presso le Tese delle Nappe dell’Arsenale di Venezia. Questo festival è organizzato dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e dall’Associazione Medicine Rocks, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle cure oncologiche.

Il cast di quest’anno è eccezionale e comprende artisti di grande fama come Subsonica, Planet Funk, Casino Royale, Mace, The Originals, Saturnino, Les Votives e Pisti. A questi si aggiunge la partecipazione speciale di Lorenzo Jovanotti, che porterà il suo inconfondibile stile al festival. La direzione artistica è affidata a Samuel Romano dei Subsonica, mentre la conduzione sarà curata da Marco Maccarini e Federico Russo.

Un successo che continua a crescere

Nella scorsa edizione, il festival ha raggiunto un traguardo significativo, raccogliendo ben 68.900 euro destinati alla ricerca nel campo delle cure tumorali. Questo risultato contribuisce a un totale complessivo di 158.900 euro raccolti attraverso gli eventi precedenti, a partire dal 2019. Ogni euro donato va a supportare progetti di ricerca che mirano a migliorare le terapie oncologiche e a salvare vite.

Destinatari dei fondi

I fondi raccolti quest’anno andranno a sostenere due team di ricerca di rilevanza internazionale. Il primo è guidato dal professor Antonio Sica, capo del Laboratorio di immunologia molecolare presso l’Irccs Istituto Clinico Humanitas. Il suo team è impegnato nella ricerca di nuovi bersagli terapeutici per riattivare le difese immunitarie contro i tumori.

Il secondo gruppo, diretto da Cecilia Laterza del Vimm-Veneto Institute of Molecular Medicine, si concentra su come ricreare le connessioni neuronali, un passo fondamentale per aiutare il cervello a rigenerarsi dopo danni causati da malattie o traumi. Questa sinergia tra musica e ricerca rappresenta una vera e propria spinta verso l’innovazione e la speranza per molti pazienti.

Un evento che unisce

Venezia Sounds non è solo un festival musicale; è un manifesto di speranza e solidarietà. La musica ha il potere di unire le persone, e questo evento lo dimostra in modo chiaro. Ogni artista che si esibisce, ogni biglietto venduto, contribuisce a una causa superiore: fornire supporto e risorse a chi lotta contro il cancro. La partecipazione di nomi noti della musica italiana accresce la visibilità dell’iniziativa e sensibilizza un numero sempre maggiore di persone sull’importanza della ricerca oncologica.

Come partecipare

Per chi desidera unirsi a questa nobile causa, l’acquisto del biglietto per Venezia Sounds è un modo semplice per contribuire. Le informazioni sui biglietti e sul programma dell’evento sono disponibili sui canali ufficiali della manifestazione. Ogni partecipante diventa parte di un grande movimento collettivo che sostiene la ricerca e il progresso nella lotta contro il cancro.

Venezia Sounds rappresenta un’opportunità per vivere momenti indimenticabili di musica, impegnandosi a fare la differenza nella vita di molti.

