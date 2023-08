La lampada di sale dell’Himalaya non è solo un soprammobile dall’aspetto gradevole, ma è anche un oggetto prezioso per il benessere. Scopriamo i benefici e le controindicazioni per la salute.

Lampade di sale: benefici e controindicazioni per la salute

La lampada dell’Himalaya è un oggetto prezioso per la nostra salute poiché emette ioni negativi che contribuiscono a purificare l’aria di casa. L’effetto è quello di una rilassante seduta di cromoterapia ricca di effetti benefici. Ma davvero la lampada di sale fa bene? Cominciamo col capire di cosa è fatta davvero una lampada di sale.

Trattasi di vero e proprio salgemma: la lampada infatti è costituita da una lastra di cloruro di sodio, vale a dire sale, che ha una particolare colorazione rosata per via della presenza di ossido di ferro. Si tratta del sale conosciuto anche come sale rosa o sale dell’Himalaya.

La colorazione rosa del sale produce una luce morbida e rilassante, che oltre a essere perfetta come punto luce per arredare, è utile anche nell’ambito della cromoterapia. Ma i benefici della lampada di sale non si fermano qui: una volta che la lastra di sale viene scaldata dalla lampadina posta all’interno, il calore fa sì che il sale emetta ioni negativi, che hanno la funzione di purificare l’aria.

Più la lampada è grande (quindi maggiore è la lastra di sale) e maggiori sono i suoi effetti e la sua durata. Le lampade di sale combattono le radiazioni elettromagnetiche e la stanchezza; aiuta a dormire meglio e svegliarsi freschi e riposati.

Grazie al suo colore unico, emette una calda luce ambrata, in grado di calmare e rilassare contrastando lo stress. Ogni lampada offre un’esperienza differente data dalla variazione naturale del sale cristallino himalayano: ognuna è un pezzo di una formazione naturale rocciosa unica nel disegno, nel colore, nella forma e nel peso.

Altri benefici: aiuta le persone che hanno i sintomi di allergia, aiuta ad alleviare l’affaticamento degli occhi e rilassare la mente. Ogni cristallo di sale rosa proviene dalle montagne himalayane: il peso, la dimensione, il colore e la forma di ciascuna lampada salina la rendono un prodotto unico e totalmente naturale.

Lampade di sale: benefici e controindicazioni

Le lampade di sale dell’Himalaya sono in grado di resistere a lungo nel tempo, tuttavia è bene sapere che al fine di garantire le condizioni ottimali non deve essere posizionata in un ambiente dove sia presente un eccessivo livello di umidità. Infatti, in un ambiente troppo umido la lampada potrebbe degradarsi e tendere a sciogliersi o rovinarsi.

Non esistono controindicazioni per la salute, tuttavia è importante fare attenzione a dove desideriamo posizionare la nostra lampada perché potrebbe rovinare la superficie dei mobili in legno.

Di solito nella scatola della lampada di sale è presente una base d’appoggio, utile per il posizionamento della lampada. La temperatura di casa dovrebbe essere intorno ai 20° C: attenzione a evitare l’umidità eccessiva, così come l’aria eccessivamente asciutta, che potrebbe provocare fastidi a livello delle vie respiratorie.