Mario Balotelli è uno degli attaccanti di calcio più controversi, tra chi lo ama e chi lo “odia”. Talento indiscusso, carattere invece discutibile: ecco cosa mangia Mario Balotelli per tenersi in forma.

La dieta di Mario Balotelli: cosa mangia l’attaccante?

Mario Balotelli, uno dei calciatori italiani più famosi al mondo, ha ricoperto a lungo il ruolo di simbolo calcistico per intere generazioni, facendo sognare milioni di appassionati attraverso gol memorabili. L’Inter è la squadra che ha dato il via alla sua sfavillante carriera, prima con le giovanili e poi in Serie A a 17 anni.

Con la maglia nerazzura Balotelli ha realizzato un totale di 28 gol, con l’indimenticabile triplete conseguito nella sua ultima stagione. Successivamente Mario gioca per il Manchester City, dove si rivela decisivo per l’agognato titolo della Premier League.

Poi è il turno del Milan, dove realizza molte reti ma dopo l’acquisto del Liverpool inizia una discesa, dovuta in parte a un infortunio, che influenzerà successivamente la sua carriera, fino all’attuale Sion, che tuttavia risulta a rischio retrocessione.

Mario Balotelli è pronto ora per tornare in Serie A con un’altra consapevolezza, obiettivo che si ripropone di raggiungere per offrire gli ultimi anni della sua carriera calcistica. Un grande sogno per cui si prepara a partire dall’alimentazione, con una nuova dieta all’insegna della disciplina.

Il celebre calciatore della Nazionale rivela: “Se solo lo avessi fatto prima“, riferito alla sua attuale alimentazione. La regola semplice è la ricerca dell’equilibrio, ma con più precisione il rifiuto dei cibi insalubri. Mario Balotelli confessa infatti di aver rinunciato a bibite e merendine, alimenti che non apportano benefici all’organismo, ma solo eccesso di zuccheri e calorie.

In passato infatti Balotelli ha avuto più di qualche problema con l’alimentazione, non a caso quando era a Monza aveva perso cinque chili in poco tempo e mandava ogni giorno o quasi la foto della bilancia al suo ex mister Galliani. Una volta Mihajlovic di lui disse: “Deve perdere tre chili, siamo fermi a due etti e mezzo”. In Turchia, con Montella che lo marca stretto, sembra non avere grandi problemi di peso, merito di una dieta prettamente mediterranea.

Mario Balotelli e la dieta: come si tiene in forma

L’attaccante della Nazionale Mario Balotelli si allena continuamente per tenersi sempre in forma, in prospettiva della Serie A. Balotelli si allena con continuità e anche quando è in Italia non si ferma proprio per non perdere il tono raggiunto in questi mesi. Negli ultimi giorni si è allenato con il personal trainer Stefano Basetti che lo ha preparato per lo stage azzurro con lavori su forza e brillantezza.

L’attaccante Balotelli, 33 anni, ha la passione per le auto di lusso, Ferrari soprattutto, la musica, lo sport e i tatuaggi. Tra questi un gorilla, una M ai lati del collo, la scritta Black Power, una corona e la scritta in inglese: “Io sono la punizione di Dio. Se voi non aveste commesso peccati gravi, Dio non avrebbe mandato una punizione come me su di voi”. Le parole sono quelle di Gengis Khan.