Jennifer Coolidge attrice statunitense, che lavora prevalentemente in film indipendenti e di genere comico, ha svelato la sua dieta per dimagrire. Ecco cosa mangia l’attrice e come si tiene in forma.

Jennifer Coolidge svela la sua dieta: come si tiene in forma l’attrice

L’attrice americana Jennifer Coolidge, nota per la serie cinematografica American Pie e per le sitcom 2 Broke Girls e The White Lotus, è visibilmente dimagrita nell’ultimo anno. La meravigliosa 61enne, nonostante sia ricorsa oggettivamente alla chirurgia plastica sul viso, si tiene in forma con una dieta personalizzata che le ha fatto perdere peso.

La Coolidge, star dei film per teenagers A Cinderella Story e La rivincita delle bionde, è diventata famosa anche per il suo fisico prorompente e per il suo particolare rapporto con la bilancia. Jennifer è sempre stata il simbolo della donna molto formosa, capace di essere super sexy anche se in sovrappeso, tanto da far perdere la testa ai ragazzi di American Pie, con Paul Finch in testa, e di essere venerata dai giovani come la regina delle Milf.

Anche nella sua vita vera Jennifer Coolidge ha sempre avuto un atteggiamento positivo nei confronti del suo corpo, esattamente come i personaggi che ha interpretato, molto sicuri del proprio sex appeal ma senza essere mai in fissa con il fitness e con le diete.

Durante il lockdown per la pandemia da Covid-19, però, l’attrice americana ha messo su tra i 13 e i 18 kg perché era arrivata a mangiare anche 3-4 pizze vegane al giorno pensando che tanto “Saremmo morti tutti per il Covid”. L’attrice è vegana e da anni è impegnata come attivista in difesa dell’ambiente e degli animali.

A causa dei chili messi su durante la pandemia, la Coolidge è stata tentata di rifiutare quello che è poi diventato uno dei ruoli più importanti della sua vita, quello di Tanya McQuoid in The White Lotus.

Lei stessa ha raccontato: “Ho cercato di rifiutare perché ero troppo grassa. Mi sono sempre lasciata andare nella vita, ma durante il Covid andare ancora di più”, ha confessato.

Per fortuna una sua amica l’ha convinta ad accettare l’importate ruolo nella serie tv, anche perché il creatore della serie, Mike White, aveva scritto quel personaggio apposta per lei. E grazie a questo ruolo la Coolidge ha ricevuto i premi più importanti.

Jennifer Coolidge e la dieta: come ha perso peso?

Jennifer Coolidge, star della tv e del cinema americano, sa come dimagrire in modo efficace e tenere a bada il peso sulla bilancia: umorismo e la sicurezza di sé. Ogni volta che le viene chiesto se ha perso peso durante le riprese di The White Lotus, Jennifer risponde che si sveglia ogni mattina affrontando sempre le stesse sfide di prima e che più che parlare della perdita di peso, bisognerebbe preoccuparsi di condurre una vita appagante.

L’attrice americana ha confessato che il ruolo interpretato in American Pie le ha permesso di avere molti uomini nella sua vita, ancora una volta ha dimostrato come un atteggiamento positivo nei confronti del proprio corpo aiuti a vivere meglio e a sentirsi più felici, anche dopo i 60 anni e anche con qualche chilo in più.