Latte e Coca Cola, cosa succede se mischiate le due bevande: fa dimagrire?

Latte e Coca Cola: cosa succede se mischiate le due bevande?

Avete mai pensato a un esperimento creato dall’unione di due bevande tipiche della nostra tavola, ossia latte e coca cola? Se ci provate, aspettatevi un risultato sconvolgente.

C’è un video in rete di questo micidiale cocktail ed inizialmente nulla di strano ma dopo qualche ora il risultato vi lascerà senza parole. Basta prendere della coca cola, anche a temperatura ambiente, e riempire la bottiglia fino all’orlo con del latte. Lì per lì i due liquidi si mischiano tranquillamente, senza generare nessun fenomeno incredibile, ma basta attendere sei ore per notare una trasformazione che vi lascerà a bocca aperta.

La tanto amata Coca Cola, bibita apprezzata da grandi e piccini di tutto il mondo, infatti, si è trasformata in un liquido giallo con al fondo una sostanza quasi terrosa. Un risultato sconvolgente per tutti gli amanti della famosa bevanda, che dopo l’esperimento dell’ebollizione della coca cola devono fare i conti anche con questo.

In realtà si tratta di una reazione chimica. Una separazione della caseina, che si trova nel latte, dal siero. È proprio l’acidità della coca cola a consentire questa coagulazione. Quel liquido che ritroviamo, infatti, dopo 6 ore al posto della solita coca cola è la cagliata, ovvero la base essenziale per produrre qualsiasi tipo di formaggio che viene aggiunto al latte riscaldato.

Il risultato sarebbe lo stesso, infatti, se al posto della coca cola si usasse l’aceto oppure il limone, o una sostanza allo stesso modo acida. Non si tratta, quindi, questa volta di un problema legato alla coca cola ed agli ingredienti contenuti al suo interno, più volte finiti sotto accusa ed incriminati come dannosi per la salute.

Gli amanti della bevanda gasata, quindi, non dovranno preoccuparsi perché si tratta di un esperimento molto spettacolare, con il quale stupire gli amici ma soprattutto i piccoli fan della famosa coca cola.

Ecco dimostrato, in modo riassuntivo, cosa accade se proviamo questa miscela fatta di latte e coca cola. Si tratta, come detto, di una particolare reazione chimica divertente ma non preoccupante. Perché accade ciò? Ha cercato di spiegarlo un articolo di Query, la rivista ufficiale del CICAP.

Si potrebbe pensare alla semplice miscelazione dei due liquidi, eppure basta davvero pochissimo latte per avere una colorazione estremamente chiara mentre sul fondo si vede un deposito color marroncino.

In presenza di ambiente acido, dato dalla coca cola, le cariche negative vengono annullate per la presenza di protoni (H+): in questo modo le caseine si ammassano e precipitano (il pH dove tutte le cariche si annullano si chiama punto isoelettrico). L’aggiunta di acido è, assieme all’uso del caglio, uno dei metodi classici per fare il formaggio.