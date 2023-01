Arriva un momento in cui diventa necessario capire come smettere di bere bibite gassate, come la Cola Cola. E’ difficile smettere di bere Coca Cola quando le bibite non sono uno sfizio ma un vero e proprio oggetto di dipendenza.

Ecco come fare, come smettere di bere Coca Cola: tutti i consigli utili ed efficaci.

Come smettere di bere Coca Cola: consigli utili

Ci sono persone che sono arrivate a consumarne una bottiglia o addirittura due al giorno, quantità difficili da immaginare tutte in uno stomaco umano, dosi di zuccheri e di additivi che non sono affatto tollerabili a lungo andare per il nostro organismo.

Non è solo una questione di peso, però certamente non bisogna scordare che le bevande zuccherate possono arrivare a costituire una buona parte dell’apporto calorico giornaliero se consumate in modo abbondante.

Non saziano e non ci nutrono, non ci danno certo quell’energia che ci serve per affrontare le giornate.

L’acqua è l’idea più corretta e sana a passare dalle dolci bibite all’acqua può essere troppo duro. L’idea è di procedere gradualmente, scegliendo bevande sempre più sane, controllando le etichette perché ci sono succhi di frutta che non sono gasati ma sono così zuccherati da essere altrettanto dannosi.

Possiamo ridurre di un quarto il nostro consumo di bibite, poi dimezzarlo nella seconda e così via.

Se sentite che il ritmo è troppo veloce, rallentate ma non vi fermate e non tornate indietro. E ovviamente non smettete di bere, ogni volta che diminuite il numero di bicchieri bevuti di bibita dovete compensare con quelli di acqua.

Eliminare le tentazioni, ad esempio, è un buon trucco per smettere di bere Coca Cola. Nel caso delle bibite gassate ciò potrebbe significare comprare meno bibite. Non teniamone in casa, prima di tutto, e non portiamo con noi le monete con cui magari le acquistiamo ai distributori.

Scrivere per ricordare il nostro obiettivo. Scriviamocelo, vicino a dove potremmo infrangere il nostro proposito, come il frigorifero che contiene la Coca Cola. In cucina, con un post it oppure in borsa, con un biglietto.

Smettere di bere Coca Cola: sostituirla con uno spuntino

Quando andiamo a levare dalla nostra dieta un’importante quantità di zucchero, non possiamo pensare che il nostro corpo non se ne accorga e non reagisca. Quando sentiamo voglia di dolce, al momento dello spuntino, possiamo optare per un frutto oppure per un paio di biscotti.

Cercando dei sostituiti alla Coca Cola non cediamo agli energy drink perché oltre a non avere ingredienti particolarmente sani, hanno anche il difetto di creare dipendenza. Sono dannosi tanto quanto la Coca Cola che stiamo eliminando dalla nostra vita.