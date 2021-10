Il latte di mandorla è una bevanda vegetale ricca di benefici per la salute di chi lo consuma. In particolare risulta ideale per chi ha problemi di colesterolo alto oppure di gastrite in quanto vanta proprietà benefiche molto importanti.

Latte di mandorla contro il colesterolo alto

Uno dei benefici principali offerti dal latte di mandorle consiste senza dubbio nella sua capacità di ridurre il colesterolo presente nel sangue. Per questo motivo tale prodotto dovrebbe essere consumato regolarmente da chi soffre di colesterolo alto.

La capacità del latte di mandorla di abbassare il colesterolo deriva dalla presenza di amandina in questa bevanda. Tale sostanza è in grado di mantenere le pareti arteriose molto elastiche e di abbassare quindi anche i livelli di colesterolo in maniera del tutto naturale.

Chiramente è bene non esagerare nel consumo di latte di mandorla in quanto conteiene 50 calorie ogni 100 ml. Per avere tutti i benefici offerti dalla bevanda sarà sufficiente quindi berne un bicchiere al giorno.

Latte di mandorla contro la gastrite

Il latte di mandorla è un prodotto ricco di fibre naturali solubili e insolubili. Questa bevanda è in grado quindi di proteggere le pareti dell’intestino in maniera del tutto naturale favorendone il buon funzionamento.

Il prodotto è in grado quindi di di regolarizzare l’intestino grazie alla sua azione lievemente lassativa. Esso è fondamentale anche per contrastare problemi di gastrite in modo del tutto naturale in quanto favorisce la digestione.

Proprietà antiossidanti del latte di mandorla

Le proprietà antiossidanti del latte di mandorla sono davvero molto importanti e consentono di migliorare la salute di tutto l’organismo. L’azione antiossidante di questa bevanda deriva dalla grande presenza di vitamina E che la rende in grado di contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi.

Per questo motivo, bere regolarmente latte di mandorla aiuta a prevenire la formazione di tumori.