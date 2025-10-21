Le nuove sfide delle dipendenze tra i giovani in Italia: comprendere e affrontare il problema

Negli ultimi anni, i comportamenti dei giovani italiani hanno subito cambiamenti significativi, portando a un aumento preoccupante di nuove forme di dipendenza. Un report recente, intitolato “Sotto la superficie – Le nuove sfide dell’adolescenza tra rischi e quotidianità”, curato dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), ha analizzato i dati relativi ai consumi e alle abitudini di oltre 20.000 studenti delle scuole superiori in tutta Italia. Questo studio ha messo in evidenza un quadro complesso e in continua evoluzione riguardo ai comportamenti a rischio tra i giovani.

Il panorama delle dipendenze nella gioventù italiana

Un recente report ha rivelato che circa il 12% degli studenti ha fatto uso di psicofarmaci senza prescrizione medica, una cifra che segna un picco allarmante. Tra le ragazze, la percentuale sale al 16%, mentre tra i ragazzi si attesta attorno al 7.5%. Questi dati indicano un ricorso crescente a tali sostanze come forma di automedicazione per affrontare stress e ansia quotidiana.

Alcol e gioco d’azzardo: una socialità a rischio

In Italia, l’alcol continua a rivestire un ruolo centrale nelle dinamiche sociali tra i giovani. Un report recente ha evidenziato che quasi 6 ragazzi su 10 hanno provato il gioco d’azzardo, nonostante le normative vigenti vietino l’accesso ai minori. Inoltre, l’11% di questi giovani presenta un profilo di gioco che può essere definito a rischio o problematico. Questi dati mettono in luce una tendenza preoccupante verso forme di intrattenimento che possono facilmente sfociare in problematiche più gravi.

Cambiamenti nelle abitudini di consumo

Un aspetto significativo emerso dallo studio riguarda il passaggio dall’uso di sigarette tradizionali a quello di dispositivi a base di nicotina, come le sigarette elettroniche. Attualmente, il 40% degli studenti utilizza questi dispositivi. Questo cambiamento non solo riflette una modifica nei comportamenti di consumo, ma solleva anche nuove preoccupazioni circa i potenziali effetti sulla salute a lungo termine.

Differenze regionali e tendenze emergenti

Il report ha messo in evidenza una netta spaccatura territoriale nel consumo di sostanze. Al nord Italia, le regioni come Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto presentano un tasso elevato di utilizzo di psicofarmaci. Nel centro Italia, Lazio e Umbria mostrano un uso significativo di sostanze come cocaina e cannabis. Al contrario, le regioni del sud e delle isole continuano a registrare percentuali più elevate di fumatori di sigarette tradizionali, con la Sardegna che si distingue per un consumo notevole di cannabis.

Un quadro complesso che richiede attenzione

Sabrina Molinaro, dirigente di ricerca del Cnr e coordinatrice dello studio, ha sottolineato che i dati raccolti indicano una mutazione dei rischi piuttosto che una loro riduzione. Se da un lato vi è una diminuzione nel consumo di sostanze illegali tradizionali, dall’altro si assiste a un aumento di nuove dipendenze legate alla tecnologia e a prodotti innovativi. È fondamentale che le istituzioni, la scuola e le famiglie collaborino per fornire agli adolescenti gli strumenti necessari per affrontare queste sfide emergenti.

È evidente che i giovani in Italia stanno navigando un panorama complesso e in evoluzione, dove le tradizionali forme di dipendenza si stanno trasformando in nuovi rischi. Questo richiede un intervento coordinato e una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli attori coinvolti nella crescita e nell’educazione delle nuove generazioni.