L’ENPAF supporta le farmacie rurali con un contributo di 800mila euro

Immagina di vivere in un paesino sperduto, dove l’unica farmacia è anche il cuore della comunità. Ora, pensa che quel piccolo angolo di salute rischi di chiudere. È proprio per evitare che questo accada che l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF) ha deciso di intervenire con un sostegno economico di ben 800mila euro! Un gesto che parla chiaro: il ruolo del farmacista è fondamentale, soprattutto nelle aree meno popolate.

Il significato delle farmacie rurali

Le farmacie rurali non sono solo negozi, ma veri e propri presidi sanitari. In molti di questi piccoli centri, l’unico punto di riferimento per la salute è proprio la farmacia. Qui, i farmacisti non vendono solo medicinali, ma offrono anche consulenze, informazioni e, soprattutto, un sorriso. Insomma, sono una sorta di supereroi in camice bianco, pronti a risolvere ogni problema, anche quelli più piccoli. E adesso, con questo intervento dell’ENPAF, si dà loro un aiuto concreto per continuare a svolgere la loro missione.

I criteri per accedere al contributo

Ma chi potrà beneficiare di questo sostegno? Sono invitati a presentare domanda tutti gli iscritti ENPAF che siano titolari o soci di farmacie rurali attive dal 2023. Ovviamente, ci sono dei requisiti da rispettare: è fondamentale essere in regola con i versamenti della contribuzione e aver già pagato la prima rata per l’anno in corso. Se hai già fatto tutto questo, complimenti! Potresti essere uno dei fortunati a ricevere un aiuto.

Come fare la domanda

Per richiedere il contributo, dovrai inviare la tua domanda esclusivamente in formato telematico, tramite PEC all’indirizzo [email protected]. Ma fai attenzione: il termine ultimo per la presentazione è fissato al 10 luglio 2025. Quindi, non procrastinare! Ricorda di allegare tutta la documentazione richiesta, altrimenti rischi di rimanere a bocca asciutta.

Un processo di selezione equo

Le domande verranno valutate in base a un punteggio che tiene conto della situazione economica del nucleo familiare e dell’anzianità di contribuzione a quota intera nel decennio 2016-2025. Questo sistema di punteggio garantisce che il contributo vada a chi ne ha realmente bisogno, assicurando un aiuto tangibile a chi si trova in situazioni più difficili.

Un futuro migliore per le farmacie rurali

In conclusione, questo intervento dell’ENPAF rappresenta un passo importante verso la salvaguardia delle farmacie rurali. Con un sostegno così significativo, si spera di poter mantenere vivo quel legame tra i farmacisti e le comunità che hanno sempre rappresentato una risorsa preziosa. Perché, alla fine, una farmacia che resta aperta significa anche una comunità più sana e coesa. E chi lo sa, magari con questo aiuto, potremo continuare a vedere i nostri farmacisti sorridere e prendersi cura di noi, proprio come hanno sempre fatto. Dunque, un applauso a chi lavora dietro il bancone e a chi si impegna per supportarli!