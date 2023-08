In un rapporto di coppia, il sesso non è sempre soddisfacente, anzi, spesso si arriva a una soglia in cui gli impulsi e le pulsioni vanno a diminuire. Sono diverse le donne che vanno incontro a una libido assente in cui ogni pulsione si spegne. Scopriamo come accenderla con i giusti rimedi e metodi assolutamente naturali ed efficaci.

Libido assente

Noto anche come desiderio sessuale, la libido assente è una condizione che molte donne vivono e che le porta a non riuscire a lasciarsi andare a sufficienza durante l’atto con il partner. A un certo punto, per una serie di circostanze o di fattori, può darsi che vada a spegnersi e vi siano poi dei problemi all’interno della coppia stessa.

Una problematica che riguarda sia uomini che donne e non solo mette a rischio la vita sessuale della coppia, ma anche il rapporto personale di ogni individuo, in generale. Collegata all’eccitazione e a una vita sessuale del tutto ridotta o latente, in questo caso. Tende a manifestarsi con un calo dell’impulso sessuale e quindi della voglia di fare l’amore.

Dipende molto dallo stato di salute del soggetto, della donna in questo caso o anche dai suoi problemi ormonali. La libido assente causa disagio e sofferenza, non solo nel soggetto che vive il problema, ma anche nella coppia che attraversa crisi e difficoltà di relazione sessuale, ma non solo, poiché subentrano altri fattori che mettono a repentaglio il rapporto.

Può essere poi di tipo ipoattivo con le fantasie sessuali del tutto ridotte o assenti oppure di avversione sessuale in cui il soggetto non rifiuta del tutto un rapporto intimo, ma ha una sorta di rigetto e di fobia verso l’atto sessuale.

Libido assente: cause

Come si diceva, le cause della libido assente nella donna sono varie e diverse. Diventa molto importante analizzare i vari fattori di rischio proprio per intervenire e affrontare così le difficoltà nel modo migliore. I fattori che portano a questa condizione della donna sono da riscontrarsi sia in aspetti psicologici che organici.

Per quanto riguarda gli aspetti psicologici, entrano in gioco alcuni pensieri negativi riguardo il rapporto e l’intimità che sfociano in paura di una possibile gravidanza o stati di ansia e depressione che sicuramente vanno a influire poi sulla relazione. Non bisogna poi dimenticare la paura di lasciarsi andare, soprattutto se si tratta della prima volta.

Nella donna, la libido assente è poi legata a fattori ormonali e a un calo degli estrogeni, come avviene nel periodo della menopausa o della gravidanza. Durante il periodo della pre o post gravidanza può capitare che la donna non senta il bisogno di vivere la relazione sessuale in quanto impegnata su altri fronti.

Le variazioni ormonali in corso nella menopausa o in altre fasi della vita della donna causano vampate di calore, ma anche disturbi dell’umore, oltre a un possibile calo del desiderio femminile. Parlare con un esperto riuscire a comunicare meglio i propri bisogni sessuali sicuramente aiuta a trovare il giusto equilibrio e quindi riprendere la propria vita dal punto di vista sessuale.

Libido assente: Femmax

Per risolvere i problemi relativi alla libido assente che può vivere la donna nel rapporto con il partner, sono diversi i rimedi da usare, ma il migliore, al momento, secondo il parere degli esperti e delle consumatrici, è un integratore come Femmax. Una formula pensata per tutte quelle donne che hanno difficoltà in camera da letto e che non lasciano a lasciarsi andare.

Un integratore sessuale in compresse di origine italiana che permette alle donne di esprimere nel modo migliore la loro sessualità e impulsività. Un prodotto che, se assunto in modo corretto, aiuta a liberare la propria energia garantendo il buonumore, oltre a rendere i rapporti sessuali maggiormente soddisfacenti con orgasmi plurimi durante l’atto.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore in compresse di cui basta assumerne una poco prima del rapporto sessuale per ottenere già i primi benefici e risultati. Si consiglia di chiedere consulto all’esperto per la posologia da adottare.

Si compone di elementi privi di controindicazioni o effetti collaterali poiché naturali come il ginseng che stimola gli ormoni della donna, il tè e la Muira Pauma, un’erba di origine amazzonica che contribuisce ad aumentare la voglia di fare l’amore ed è definita come l’albero della potenza proprio per i risultati che permette di ottenere in ambito sessuale.

Una formula come Femmax non si trova nei negozi fisici oppure e-commerce, ma soltanto collegandosi alla pagina ufficiale del prodotto dove bisogna compilare il modulo con le proprie informazioni personali per ottenere una promozione di una confezione a 39€, ma ci sono altre promozioni da vagliare. Il pagamento è con modalità a scelta del consumatore come Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere alla consegna.