I capelli grassi sono un problema molto fastidioso: infatti per avere un aspetto pulito siamo tentati di lavarci i capelli tutti i giorni, anche peggiorando la situazione. Ecco come fare uno shampoo naturale fai da te per capelli grassi.

Shampoo naturale fai da te per capelli grassi: come prepararlo a casa

Cute e capelli grassi sono uno dei problemi dei capelli più diffusi e fastidiosi, con la chioma che anche poche ore dopo il lavaggio sembra abbia già bisogno di un nuovo shampoo. Esistono per fortuna diverse soluzioni per chi soffre di cuoio capelluto grasso, a partire dallo shampoo naturale anche da preparare a casa.

Il bicarbonato di sodio può esserci utile sia per la salute che per la bellezza del nostro corpo (pensiamo per esempio a quanto è rapido nello sbiancare i denti in modo naturale e non aggressivo).

Il potere “detergente” del bicarbonato di sodio può rivelarsi un ottimo alleato anche contro il grasso in eccesso nei capelli e per preparare il nostro shampoo avremmo bisogno di:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

2 cucchiai di acqua (che avremmo già fatto intiepidire);

1 cucchiaio di aceto di mele;

Gocce di olio essenziale di lavanda; ottimo anche con il rosmarino come rimedio naturale contro la caduta dei capelli.

Per mescolare gli ingredienti possiamo utilizzare un flacone vuoto (come quelli dello shampoo): dovremmo versare prima l’acqua, in cui scioglieremo il bicarbonato, e poi aggiungere l’aceto di mele e le gocce di olio essenziale. A quel punto potremmo chiudere il flacone e agitarlo in modo che gli ingredienti si mescolino: il nostro shampoo sarà pronto per un utilizzo immediato e basterà poca acqua tiepida per eliminarlo.

Altra ricetta per lo shampoo naturale contro i capelli grassi: l’argilla bianca è ottima per depurarci dalle tossine: la possiamo utilizzare anche per sgrassare i capelli dall’eccesso di sebo.

Per il nostro shampoo fatto in casa ci serviranno:

4 cucchiai di argilla bianca;

1/2 bicchiere di acqua (già intiepidita);

3 gocce di olio essenziale di limone (disinfetta e purifica).

Anche questo shampoo naturale è da preparare e utilizzare al momento: possiamo mescolare tutti gli ingredienti in un flacone vuoto e lo avremmo pronto in pochi secondi.

Shampoo naturale fai da te: consigli per capelli grassi

Per chi ha capelli grassi e sebo in eccesso, lo shampoo naturale fai da te è l’ideale. Ma ecco altri rimedi naturali e suggerimenti da seguire, per non stimolare troppo l’attività delle ghiandole sebacee, responsabili di questo problema.

Evitate di lavarvi con frequenza i capelli, perché in questo modo le ghiandole sebacee sono stimolate a produrre ulteriori quantità di sebo.

Non strofinate troppo il cuoio capelluto mentre utilizzate lo shampoo e non fate più di un lavaggio alla volta.

Risciacquate con acqua tiepida e quando vi asciugate, evitate di strofinare con l’asciugamano: limitatevi a tamponare come fanno i parrucchieri.

Utilizzate il phon ad una temperatura bassa, senza puntarlo vicino alle radici.

Preferite un pettine di plastica o d’osso, che abbia le testine morbide e rotonde e i denti larghi, altrimenti è possibile danneggiare la cute e stimolare la produzione di sebo.

Evitate il più possibile prodotti per capelli in gel e l’uso di schiume per modellare l’acconciatura. Se avete bisogno di dare la piega ai capelli, provate a fare una lacca per capelli con ingredienti naturali. Se invece, come molti, avete bisogno di coprire i capelli bianchi, ti suggeriamo di provare con l’henné.