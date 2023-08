HIIT e Protocollo Tabata: consigli e rimedi naturali per perdere peso

Allenamento HIIT e Protocollo Tabata sono due forme di allenamento intensivo che, praticate regolarmente, stimolano il metabolismo, favoriscono la perdita di peso e il mantenimento del peso forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, consigli e rimedi naturali per perdere peso e restare in forma.

HIIT e Protocollo Tabata

L’HIIT (Hihg Intensity Interval Training) è una tipologia di allenamento cardiofitness, che favorisce una perdita di peso rapida attraverso una serie di esercizi, che possono svolgersi all’interno di un arco temporale prestabilito o una serie prestabilita di ripetizioni, che si alternano ad un periodo di riposo. Con questo tipo di allenamento, durante lo svolgimento degli esercizi, ci si allena il più possibile fino a sentire la fatica. L’allenamento HIIT prevede esercizi a corpo libero, l’utilizzo di fitball, kettlebell, corda per saltare o molto altro ancora.

Sviluppato nel 1996, dal dottor Izumi Tabata, il protocollo Tabata è una nuova versione dell’allenamento HIIT, con tempi di recupero più brevi e tempi di allenamento molto più intensi. Solitamente, il protocollo Tabata prevede un periodo di allenamento di quattro minuti, durante il quale si alternano otto intervalli di esercizio intenso, ciascuno della durata di venti secondi, e dieci secondi di riposo.

HIIT e Protocollo Tabata: benefici

L’obiettivo del protocollo Tabata e dell’allenamento HIIT è quello di ottenere il risultato massimo in un periodo di allenamento breve e questo è lo stesso obiettivo che, in realtà, si prefissa ogni altra forma di allenamento intensivo. In linea di massima, si può dire che queste tipologie di esercizio si rivolgono, soprattutto, a quelle persone che amano preservare il proprio benessere psicofisico, ma hanno poco tempo a disposizione per farlo.

Lo scopo di un allenamento intensivo è quello di sviluppare la muscolatura e migliorare il funzionamento del sistema cardiovascolare. Per questo motivo, non solo è importante rispettare i tempi di recupero, tra una sessione e l’altra, durante l’allenamento, ma anche quelli del riposo. E’ preferibile allenarsi per almeno tre volte alla settimana e riposare gli altri giorni, così che la muscolatura possa guarire e adattarsi al cambiamento.

HIIT e Protocollo Tabata: miglior rimedio naturale

I benefici dell’allenamento HIIT e Protocollo Tabata sono numerosi. Non si limitano esclusivamente al miglioramento della funzione cardiovascolare, alla costruzione muscolare, di forza e resistenza, ma apportano anche una serie di altri vantaggi sul benessere psicofisico. Ad esempio, migliorano la circolazione sanguigna, la sensibilità dell’organismo all’insulina, abbassano i livelli di colesterolo cattivo e migliorano quelli di colesterolo buono. Infine, stimolano il metabolismo, favoriscono la perdita di peso e il mantenimento del peso forma.

