Libido bassa in menopausa: cause e rimedi naturali

La menopausa comporta una serie di cambiamenti che riguardano non solo l’aspetto fisico, ma anche il lato della sessualità. In questa fase, complici le vampate di calore e le sudorazioni, alcune donne possono attraversare una libido bassa che comporta delle difficoltà a livello sessuale. Cerchiamo di capire come combatterla con il viagra rosa.

Libido bassa in menopausa

La mancanza di desiderio o libido bassa oppure del tutto assente è una condizione che riguarda qualsiasi donna. Durante il periodo della menopausa tende ad accentuarsi maggiormente proprio per via di un calo degli estrogeni e di altri fattori che tendono a giocare un ruolo chiave venendo così meno l’intensità.

A causa della riduzione degli estrogeni, dovuti principalmente alla fase della perimenopausa e della menopausa, sono diverse le donne che sperimentano e vivono uno scarso interesse o desiderio nell’attività sessuale. Una condizione che rischia di compromettere il rapporto di coppia e la relazione sessuale, in generale.

In base a dei dati forniti e a degli studi fatti in merito, che sia circa il 60% delle donne a soffrire di un calo della libido durante la fase della menopausa. Ovviamente una condizione del genere rischia di scombussolare la vita di coppia sia in positivo che in negativo con conseguenti ripercussioni, non solo nella donna, ma anche nel partner stesso.

La libido bassa può portare a malumori, dispiaceri ma anche generare una vera e propria crisi all’interno della coppia. L’atteggiamento del partner, parlarne insieme, può sicuramente aiutare a vivere meglio questa fase a superare quei momenti e lo stress che impedisce di avere un rapporto sessuale soddisfacente.

Libido bassa in menopausa: cause

Le ragioni per cui durante la fase della menopausa si ha una libido bassa sono diverse ed è bene cercare di capirle in modo da trovare la giusta soluzione a questo problema di coppia sotto le lenzuola. Inutile dire che gli ormoni come gli androgeni e gli estrogeni hanno un ruolo molto importante in questa fase. Una loro diminuzione porta inevitabilmente a un calo del desiderio.

Innanzitutto, è bene dire che non si tratta solo di un calo di ormoni. Ci sono anche fattori di natura psicologica, fisica ma anche socio-culturale oppure relazionale o biologica che sicuramente incidono sulla mancanza di desiderio che vive la donna durante la fase della menopausa e quindi non aiutano ad avere una relazione gratificante.

Una libido bassa può anche essere la causa di una serie di disturbi o problematiche che possono portare a dei disagi o degli imbarazzi nella donna. Per esempio, un rilassamento del pavimento pelvico porta ad avere dei problemi nel controllo della vescica per cui la donna tende a imbarazzarsi e a evitare i rapporti sessuali.

Durante la fase della menopausa, il corpo attraversa una serie di cambiamenti che possono sfociare in una riduzione del desiderio. Per esempio le vampate di calore, ma anche l’immagine del proprio corpo. In menopausa, si tende a ingrassare a causa del rallentamento del metabolismo e, di conseguenza, si prova magari imbarazzo vergogna a mostrare al proprio partner una forma fisica e un corpo non in perfetta linea.

Libido bassa in menopausa: viagra naturale

Considerando che il problema della libido bassa è molto comune, è possibile arginarlo e combatterlo con il miglior prodotto indicato per il sesso femminile. Un integratore sessuale come Femmax, è indicato per non solo per le donne giovani, ma anche per coloro che stanno vivendo la fase della menopausa.

Si tratta del viagra rosa, un prodotto pensato e ideato da esperti del settore per tutte le donne che hanno difficoltà in camera da letto. Questo prodotto, a base naturale, permette di aumentare l’energia che solitamente durante la menopausa tende a diminuire, aiuta la donna ad avere orgasmi multipli e ritrovando così una maggiore autostima e sicurezza.

Gli stessi esperti e consumatori consigliano l’uso di questo prodotto proprio perché del tutto salutare dal momento che non ha al suo interno ingredienti che possano nuocere o avere effetti collaterali. All’interno di Femmax si trovano componenti naturali come il tè, il ginger che stimola gli ormoni sessuali della donna, e la Muira Pauma, un’erba di origine Amazzonica che è nota per essere un potente afrodisiaco dal momento che aiuta la donna a essere maggiormente pronta in ambito sessuale.

Si consiglia di assumere una compressa almeno mezz’ora prima del rapporto sessuale in modo da cominciare a notare i primi benefici.

