Libido femminile bassa: come aumentarla con l’integratore naturale

Una vita sessuale appagante e soddisfacente è il desiderio di molte donne, ma non sempre è possibile anche perché subentrano dei fattori che possono frenarla. Per questa ragione, è bene conoscere i motivi e capire come stimolare la libido femminile bassa per il bene della coppia e del rapporto, in generale.

Libido femminile bassa

Nel corso della vita, capita alla donna di vivere dei momenti in cui la libido femminile è bassa, il che coincide con un minor desiderio di fare l’amore con le pulsioni sessuali che scemano. L’appagamento sessuale è molto importante ai fini del benessere e non bisogna trascurarlo o sottovalutarlo perché considerato un tabù.

Sicuramente è una condizione che comporta anche delle problematiche e difficoltà all’interno della vita di coppia dal momento che possono esserci ripercussioni in tal senso con il partner che si sente insoddisfatto e non appagato a sufficienza dal punto di vista sessuale. Ovviamente si tratta di una condizione risolvibile.

La libido bassa si può correggere con una serie di rimedi e di piante officinali come per esempio la Muira Pauma, un componente molto importante dell’integratore femminile Femmax che ha il compito di riaccendere la passione e il desiderio ormai sopito. Sono elementi che possono far bene al rapporto e far ritornare la voglia di vivere l’intimità con il partner.

Accentuare e migliorare il dialogo all’interno della coppia può essere sicuramente molto utile per aumentare il desiderio e fare in modo che non sia così latente. Alla base può esserci un problema di dialogo con il partner, per cui parlarne insieme si rivela spesso la giusta soluzione, così come loa ginnastica pelvica che aiuta a rendere i muscoli pelvici maggiormente tonici.

Libido femminile bassa: cause

Le cause di mancanza di interesse e di calo del desiderio con la libido femminile bassa possono essere varie: dallo stress ai cambiamenti ormonali sino a difficoltà che coinvolgono i partner. Quando si parla di mancanza di desiderio e di voglia di fare l’amore entrano in gioco diversi fattori e non tutti legati all’età.

Come spesso accade, i cambiamenti ormonali, quindi gli estrogeni, subiscono delle variazioni che tendono a ripercuotersi anche sulla sfera sessuale, oltre che sul resto. Nella fase della premenopausa o menopausa, ma anche nelle donne che stanno allattando, si va incontro a un aumento della prolattina che comporta una riduzione del desiderio.

Non solo le donne che vivono questa fase, ma anche le più giovani possono andare incontro a queste difficoltà dal punto di vista sessuale. Le cause non sono soltanto da riscontrare nell’ambito fisico o fisiologico, ma anche in quello psicologico dove condizioni come lo stress, l’ansia, la stanchezza, ma anche alcune esperienze negative, sicuramente incidono in maniera sbagliata sulla libido bassa nella donna.

Può essere dovuto anche alla secchezza vaginale, quindi all’uso di detergenti intimi, considerati troppo eccessivi, che comportano cambiamenti e variazioni, oltre a causare alterazioni nella zona vaginale, appunto. Le donne ogni giorno si dedicano alla casa, ai figli e anche per queste ragioni, per i troppi impegni, l’eros può scendere inficiando così il rapporto.

Libido femminile bassa: miglior integratore naturale

Considerando che sono diverse le cause e i motivi per cui le donne vanno incontro a una libido bassa, bisogna anche capire come accendere il desiderio sopito grazie a un integratore come Femmax, il migliore presente sul mercato. Un integratore pensato per le donne e il sesso femminile che hanno problemi e non riescono ad avere un sesso appagante.

Questo integratore sessuale permette alle donne di lasciarsi maggiormente andare, di ritrovare il desiderio e l’energia sessuale perduta. Grazie a questo prodotto, si è molto più libere, si ha più voglia di fare l’amore con orgasmi che sono multipli, duraturi per il piacere di entrambi, per una coppia più appagata e soddisfatta.

Femmax è l’integratore giusto perché si basa su elementi naturali, efficaci e salutari privi di controindicazioni o effetti collaterali come il tè, il ginger che stimola gli ormoni sessuali femminili e la Muira Pauma che aiuta a migliorare il rapporto sessuale dando maggiore slancio per vivere il rapporto intimo nella coppia.

Una compressa poco prima del rapporto sessuale è sicuramente la giusta posologia da assumere per ottenere risultati positivi.

