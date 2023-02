Libido femminile bassa: dove ordinare il viagra rosa

La libido femminile bassa è una condizione molto comune, ma diversa in ogni donna. Questa è la conseguenza di fattori, interni o esterni alla donna, che si possono anche influenzare a vicenda. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause di una libido femminile bassa e come stimolarla correttamente, in modo semplice e naturale, grazie al viagra rosa.

Libido femminile bassa

Il desiderio sessuale di una donna, con il tempo, può cambiare, intensificarsi o diminuire, a causa di una serie di fattori diversi, che avremo modo di analizzare più nel dettaglio nel paragrafo che segue. Una libido femminile bassa non va accettata con passività, anche se sporadica, soprattutto perché può rovinare una relazione a causa del disagio che la persona interessata può avvertire.

La libido femminile è bassa nel caso in cui:

manifestiate uno scarso interesse o nessun interesse per ogni tipo di attività sessuale , inclusa la masturbazione;

, inclusa la masturbazione; le fantasie o i pensieri sessuali siano pochi o non si manifestino affatto;

siano pochi o non si manifestino affatto; la mancanza di desiderio, fantasia e pensieri sessuali siano per voi motivo di preoccupazione.

Libido femminile bassa: cause

Il desiderio sessuale femminile varia sulla base di una serie di fattori diversi, che possono interessare lo stile di vita, le convinzioni, la cultura, la religione, il modo in cui una donna è stata cresciuta, il tipo di rapporto di coppia e molto altro ancora. Per questo motivo, ogni donna ha livelli peculiari di interesse sessuale e, per la stessa ragione, diverse possono essere le cause che influenzano la sua libido.

Una libido femminile bassa, pertanto, può essere legata a cause di natura fisiologica, come i problemi di natura intima, la mancanza di fiducia o di dialogo all’interno della coppia, ma anche una malattia, gli effetti collaterali di un farmaco, i problemi sul lavoro o nella vita; a cause di natura psicologica, come una relazione precedente che è finita male, una storia di abuso alle spalle, una scarsa fiducia nelle proprie capacità e una scarsa autostima; cambiamenti ormonali, come quelli che si verificano con la menopausa, il parto o la gravidanza.

Libido femminile bassa: viagra naturale

La libido femminile bassa è la conseguenza di una serie di fattori, interni ed esterni alla donna, che possono anche influenzarsi a vicenda, aggravando una condizione che, già di per sé, provoca disagio nella donna. Al giorno d’oggi, gli approcci intrapresi per affrontare e risolvere il problema sono numerosi, ma non tutti funzionano nello stesso modo, non sono tutti vantaggiosi e, soprattutto, non sono adatti a tutte le donne, con la maggior parte dei quali che si rivela anche responsabile di pesanti effetti collaterali, a causa delle componente chimica che è alla base.

Femmax è il primo viagra femminile, studiato nei laboratori europei, progettato e realizzato con lo scopo di accendere il desiderio sessuale della donna, migliorare la performance a letto e prolungare l’orgasmo, grazie all’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

Il Ginger , una pianta nota da tempo e impiegata da secoli nella medicina orientale cinese per curare i cali della libido e la disfunzione sessuale, sia dell’uomo che della donna, allo scopo di garantire una migliore prestazione sessuale;

, una pianta nota da tempo e impiegata da secoli nella medicina orientale cinese per curare i cali della libido e la disfunzione sessuale, sia dell’uomo che della donna, allo scopo di garantire una migliore prestazione sessuale; La Muira Pauma, un’erba coltivata in Amazzonia e nota per il suo impiego afrodisiaco, in grado di stimolare la libido e l’orgasmo e garantire una maggiore energia, per una performance duratura ed appagante, sia per l’uomo che per la donna.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di assumere Femmax per due volte al giorno e, preferibilmente, prima di un rapporto sessuale. Data la naturalezza dei principi attivi che lo compongono, infatti, Femmax è privo di controindicazioni ed effetti collaterali, dunque, adatto a tutte le donne.

Per chi volesse saperne di più, sul viagra femminile naturale Femmax, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Femmax è un prodotto esclusivo ed originale, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Femmax è in promozione a 39,00 € per una sola confezione, a 78,00 € per tre confezioni e a 117,00 € per sei confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.