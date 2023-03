Libido femminile bassa: come riattivarla per la primavera

La primavera che sta per giungere è, da sempre, la stagione dei risvegli: infatti si ha maggiore voglia di uscire allo scoperto, di piacere, piacersi e anche lasciarsi andare. Si possono sfruttare questi momenti di risvegli anche per la coppia in caso di una libido femminile bassa che può avere ripercussioni sulla coppia. Vediamo come poter agire in primavera e quali rimedi adottare per aumentarla naturalmente.

Libido femminile bassa

Rischia di essere un problema alquanto serio e preoccupante poiché va a inficiare sul rapporto di coppia. La libido femminile bassa è una fase alquanto transitoria che vive la donna e si manifesta con la totale assenza o mancanza di concedersi al partner sessualmente. La donna non riesce a vivere e sentire il bisogno fisico di vivere il partner sotto le lenzuola con inevitabili ripercussioni.

Una libido del tutto assente o bassa è legata all’eccitazione e a una vita sessuale che, per una serie di cause, non è affatto soddisfacente. Nonostante gli stimoli che la donna riceve in ambito sessuale, si ha comunque una diminuzione degli impulsi e del desiderio del partner sotto le coperte. Può dipendere sia dall’età del soggetto, ma anche dalla durata della relazione.

Il calo del desiderio, quindi una libido femminile bassa, è data da una serie di fattori che riguardano sia l’aspetto fisico, vedi la questione ormonale. Durante alcune fasi come la gravidanza o anche la menopausa è più che normale, anche per via dell’aspetto ormonale che la libido sia bassa o comunque del tutto assente.

Ci sono anche fattori di tipo psicologico come lo stress, l’ansia. Il cambio di stagione, ovvero il passaggio dall’inverno alla primavera, comporta anche difficoltà ad adattarsi a nuovi ritmi per cui il desiderio e la libido femminile tendono a diminuire un po’ di più rispetto al solito. Una situazione che crea disagio sia nella donna, ma anche nel partner.

Libido femminile bassa: come risolvere

Complice anche la stagione primaverile che sta per arrivare, è bene provare a risvegliare il desiderio latente e quindi attivare e aumentare la libido femminile bassa, ricorrendo ad alcuni suggerimenti e consigli che possono sicuramente migliorare il rapporto sessuale con il partner. Complice anche il fatto che le giornate cominciano ad allungarsi, la luce diurna aiuta a favorire il rilascio della dopamina.

Si tratta di una sostanza connessa al piacere sessuale e quindi si può provare a sfruttare questo momento per riuscire a risvegliare il desiderio nella coppia coinvolgendo anche il partner in una nuova avventura o esperienza che possa darvi quella spinta necessaria. Fare cose diverse dal solito o provare nuovi sex toys aggiunge sicuramente un po’ di pepe.

Si potrebbe anche provare a raccontare al partner le proprie fantasie erotiche svelando sogni e desideri reciproci. Un modo come un altro per aumentare l’intimità di coppia e anche attivare la libido femminile bassa. Così facendo si va incontro a una maggiore complicità, si prova anche a fuggire dalla noia e routine del rapporto di coppia.

Si può anche programmare una uscita da fare insieme approfittando delle belle giornate di primavera proprio per riappropriarsi degli spazi e condividere attimi che, solitamente con la vita frenetica, non sempre è possibile. Una gita al mare o un weekend fuori porta possono sicuramente aiutare a vivere meglio l’esperienza sessuale.

Libido femminile bassa: viagra femminile

Oltre a questi stratagemmi e suggerimenti, in commercio vi è un prodotto che è utile per le donne che hanno difficoltà in camera da letto. Si tratta di Femmax, il viagra rosa per la donna che aiuta a combattere la libido femminile bassa e riuscire ad avere dei rapporti sessuali soddisfacenti per entrambi.

Un integratore sessuale in compresse da assumere prima del rapporto, anche se per la posologia è bene affidarsi a un esperto del settore in modo da non esagerare. Questo prodotto permette di ritrovare l’intimità sessuale con il partner, di lasciarsi maggiormente andare e di avere dei rapporti sessuali gratificanti.

La donna riesce ad avere degli orgasmi multipli e duraturi con l’energia e la resistenza che raggiungeranno il massimo del livello possibile. Indicato non solo per un calo del desiderio, ma anche per chi ha problemi di anorgasmia o vive altre difficoltà a livello sessuale e vuole porvi rimedio.

