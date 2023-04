Lifting delle labbra: la migliore alternativa naturale

La chirurgia estetica continua a essere una tematica molto dibattuta con i pro e i contro di una operazione. Sono diverse le giovanissime, ma anche donne mature che ogni anno si sottopongono al lifting delle labbra per averle carnose e piene. Considerando i rischi associati, è possibile optare per tante alternative che sicuramente hanno la medesima efficacia.

Lifting delle labbra

Si tratta di una tecnica che permette, attraverso l’uso di strumenti appositi, di dare alle labbra la forma desiderata. Con il lifting delle labbra è possibile avere delle labbra e una bocca che sia carnosa, piena e sensuale ricorrendo alla chirurgia estetica e a tutti i rischi che questo metodo inevitabilmente comporta.

Una operazione che riguarda la parte superiore della bocca ed è considerata una delle più richieste, anche perché permette di ottenere risultati duraturi e ottimali. Si tratta di un intervento da effettuare con personale esperto in anestesia locale e che solitamente ha una durata di 20 minuti circa a seconda ovviamente del procedimento. I costi vanno da un minimo di 250 a un massimo di 800 Euro a seconda del trattamento.

Con il passare del tempo e la fase di invecchiamento, le labbra tendono a perdere turgore, quindi sono diverse le donne che decidono di sottoporsi a un procedimento come il lifting delle labbra, appunto. Grazie a questo procedimento, è possibile ottenere ottimi miglioramenti, un sorriso molto più armonico e un viso maggiormente omogeneo.

Si consiglia, in caso di sottoporsi a un procedimento del genere, di affidarsi sempre a personale esperto e specifico in questo settore onde evitare i possibili rischi ed effetti collaterali che può comportare. Si può andare incontro a insoddisfazione perché capita che i risultati non siano come si spera o a ematomi ed ecchimosi nella zona interessata.

Lifting delle labbra: alternative

Considerando che il lifting delle labbra non è un procedimento consigliato a causa dei tanti rischi ed effetti collaterali che comporta, vi sono delle alternative efficaci, ma sicuramente meno dannose e invasive. Sono metodi che permettono di avere labbra carnose e piene, in modo naturale e con rimedi casalinghi e non solo.

Ci sono degli scrub specifici per le labbra da applicare in questa zona che permettono di avere delle labbra polpose e maggiormente sani. Si può anche prepararlo a casa con dell’olio di oliva e dello zucchero usando poi uno spazzolino da denti asciutto da spazzolare in maniera delicata sulle labbra in modo da non danneggiarle.

Per il lifting delle labbra è consigliabile anche rivolgersi a prodotti per il make up come il rossetto. In questo caso è bene sceglierne uno dai toni chiari che permettono di avere labbra maggiormente turgide e sensuali. Si può anche optare per una matita per labbra per delineare il contorno e fare in modo che il rossetto, appena applicato, abbia una maggiore coprenza e durata.

In commercio si trovano poi dei lip plump, noti come lip gloss, ovvero lucida labbra volumizzanti che permettono di avere delle labbra maggiormente carnose. In alternativa, anche gli oli essenziali a base di cannella o menta piperita che fanno apparire le labbra più rosate e grandi.

Lifting delle labbra: Natulips

Considerando che, come si è visto, il lifting delle labbra non è una tecnica che tutte possono permettersi a causa dei costi, ma comporta anche delle complicanze soprattutto nella fase post operatoria, la prima alternativa utile ed efficace, ma meno invasiva è Natulips, un rimpolpante naturale e non dannoso.

Con questo nome si intende un siero che ha un effetto rimpolpante per le labbra dal momento che migliora la forma, il contorno e anche la qualità. Permette di nutrire e idratare le labbra in modo da dare loro il giusto volume senza ricorrere a interventi chirurgici, poiché si tratta di una formula assolutamente naturale con ingredienti privi di controindicazioni.

Fin dal primo utilizzo, è possibile ottenere già i primi risultati dal momento che non unge o sporca. Permette di ingrandire le labbra senza ricorrere ai filler o altri trattamenti o iniezioni. Facile anche da applicare dal momento che bisogna metterne un po’ sulle labbra per poi massaggiare e lasciare che assorba rapidamente.

Rispetto ai trattamenti estetici che hanno effetti collaterali, Natulips agisce in maniera naturale proprio grazie ai componenti al suo interno che sono l'acido ialuronico che ha proprietà rimpolpanti; i peptidi che combattono contro l'invecchiamento cellulare; estratto di peperoncino rosso ha il compito di rendere le labbra più turgide e l'estratto di portulaca che combina insieme l'efficacia dei vari elementi.

