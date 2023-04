Filler labbra: come farlo senza chirurgia

Le labbra sottili possono essere un difetto e un complesso per molte persone. Per una bocca che sia più carnosa e sensuale, il filler labbra non è la soluzione indicata. Sono diverse le alternative naturali e casalinghe da adottare per migliorare il contorno. Scopriamo insieme quali sono e come ottenere una bocca volumizzante naturalmente.

Filler labbra

Si tratta di una procedura molto richiesta dalle ragazze, ma anche dalle donne di na certa età che, con il passare del tempo, vanno incontro a delle labbra che perdono di vigore e di volume. Per questa ragione, il filler labbra sembra essere una soluzione adatta per avere una bocca più piena e carnosa, oltre che voluminosa.

Una pratica che aiuta a ridefinire il contorno delle labbra, a rimodellarle e darle l’aspetto che si desidera e vuole. In pochi passaggi, è possibile avere delle labbra piene, armoniose e molto sensuali. Sono dei trattamenti estetici solitamente a base di acido ialuronico che permette di rimpolpare le labbra.

Una tecnica e pratica molto richiesta che corregge gli inestetismi delle labbra aiutando a dare il volume e il tono desiderato. Con l’invecchiamento le labbra tendono a perdere volume, ma il filler labbra permette di ridefinire i contorni nel modo migliore possibile. Va anche a correggere le rughe che compaiono in questa zona.

Una procedura che permette di ottenere risultati in poco tempo, ma bisogna stare molto attenti alle possibile complicanze ed effetti collaterali che possono esserci al termine di questa tecnica che dona alle labbra un nuovo aspetto.

Filler labbra: consigli

Sebbene il filler labbra sia particolarmente richiesto e apprezzato per i risultati che permette di ottenere, non è una tecnica sempre indicata. Per coloro che non vogliono sottoporsi a questo trattamento, sono diversi i metodi e le soluzioni che prescindono da queste punturine che, a lungo andare, possono causare complicanze e arrossamenti.

Una bocca sensuale e carnosa si può ottenere con altri metodi e trucchi. Si può avere una bocca e delle labbra carnose con prodotti di skincare che abbiano un effetto rimpolpante e qualche consiglio di make up. Proprio come la pelle, anche le labbra vanno idratate e nutrite con prodotti adatti come il balsamo o il burro cacao, utile in caso di labbra screpolate o secche.

Gli scrub da preparare anche a casa con zucchero di canna, olio di oliva e miele, da applicare sulle labbra almeno due volte al giorno, permettono di dare un nuovo aspetto e una forma maggiormente volumizzante. Aiutano ad agire in profondità, oltre a eliminare la pelle morta e ridurre le impurità. Basta semplicemente massaggiare per poi lasciare agire.

La ginnastica facciale è un’altra ottima alternativa al filler labbra dal momento che aiuta a dare il giusto volume. Ci sono alcuni esercizi che è possibile fare, come mettere le labbra nella posizione del bacio epr ottenerle maggiormente voluminose. Il make up, la matita per le labbra o il lip gloss sono soluzioni che rendono le labbra carnose e piene.

Filler labbra naturale

Come visto, sono diversi i metodi che si possono adottare al posto del filler labbra per una bocca che sia maggiormente piena e volumizzante. Tra i tanti prodotti in commercio, il migliore, non solo per i risultati, ma anche perché si basa su componenti naturali e consigliato dalle consumatrici, è Natulips, un siero rimpolpante per le labbra.

Un siero che non necessita di interventi di chirurgia estetica, di filler o di iniezioni in generale, poiché non presenta controindicazioni o effetti collaterali. Una formula premium che ridefinisce e migliora i contorni delle labbra riempiendole e tonificandole, quindi agendo in profondità nutrendole nel modo migliore.

Un prodotto che non macchia o sporca, efficace anche perché all’interno si trovano componenti naturali che agiscono insieme per ottenere i risultati sperati. Alla base di Natulips vi sono principi attivi come acido ialuronico che ha proprietà rimpolpanti; i peptidi, ovvero gli estratti della frutta dalla funzione antiossidante, quindi utili a combattere l’invecchiamento cellulare, l’estratto di peperoncino rosso per labbra turgide ed estratto di portulaca che migliora l’efficacia di tutti questi componenti.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

In questo modo si hanno labbra toniche, piene, belle e soprattutto naturali. Si consiglia di applicarlo almeno due volte al giorno sulle labbra, massaggiando fino a completo assorbimento.

Una formula come Natulips, esclusiva e originale, non si ordina nei negozi o Internet per diffidare delle imitazioni. E’ sufficiente cliccare qui il sito ufficiale del prodotto per poi compilare il modulo con le informazioni personali per usufruire della promozione di due confezioni a 49,99€ con pagamento in contanti al corriere, carta di credito o Paypal.