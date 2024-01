Lily Cole attrice e modella inglese, è conosciuta a livello internazionale e ha sfilato tra New York, Londra, Milano e Parigi per i migliori marchi di moda. Ecco la sua dieta a base vegetale.

Lily Cole: la dieta a base vegetale

Lily Cole attrice e modella di origine inglese, di fama internazionale ha sfilato per marchi della portata di Chanel, Dior, Gucci ed è diventata anche testimonial di importanti campagne pubblicitarie tra cui: Hermès, Moschino, Prada. Madre di una bambina, Wylde Cole Ferreira avuta dal fidanzato Kwame Ferreira, a 36 anni è al top anche dopo la gravidanza. L’attrice inglese ha un fisico invidiabile grazie a tanti sacrifici dal punto di vista dell’allenamento, ma anche della dieta. L’attrice e modella tiene molto alla sua salute quanto all’ambiente.

Lily Cole segue una dieta al 95% a base vegetale e ha raccontato: “La dieta è una cosa principale per me, è qualcosa che posso controllare. Mangio principalmente vegano, circa il 95% o più”. La star inglese include comunque uova e pesce nella sua alimentazione quotidiana, si definisce una ’VagueN’ per lo più vegana ma mangiando uova e pesce occasionalmente.

L’attrice e modella ha aggiunto che dobbiamo “allontanarci” dalla narrativa del consumismo che ci incoraggia a comprare e a “fare” di più e dobbiamo uscire da una mentalità di spreco. Proprio per la sua attenzione alla natura e all’ambiente Cole è diventata una delle 18 celebrità a spingere affinché i leader mondiali affrontino l’impatto dell’agricoltura animale sul pianeta, prima della COP26.

Se da una parte Lily si concentra molto sulla dieta e su scelte alimentari sane e vegetali, senza carne, dall’altra ha ammesso di non allenarsi regolarmente perché non ama la palestra. Per questo motivo cerca di compensare con attività fisiche semplici ma, appena può, non mancano dei workout più completi.

La dieta di Lily Cole: cosa mangia l’attrice?

Lily Cole, star inglese conosciuta sia nel mondo della moda che a Hollywood, mamma di una bambina, ha un fisico invidiabile anche dopo i 30anta e vicina ai 40anta. Cole ha cominciato la sua carriera di modella a quattordici anni quasi per caso, ed è diventata ben presto una delle top più apprezzate delle passerelle mondiali.

L’attrice, come detto, è una forte e convinta ambientalista e per questo ha scelto da sempre di essere vegetariana. Fin da quando era giovanissima si è battuta in difesa dell‘ambiente ed è stata nominata dalla PETA come vegetariana più sensuale del mondo. Lily ha sempre sognato di diventare attrice e ha avuto modo di recitare in The Moth Diaries. Precedentemente il suo fascino gotico l’aveva fatta notare dal tenebroso Marilyn Manson, che l’aveva scelta per il suo Phantasmagoria – The Visions Of Lewis Carroll, mai uscito.

La 36enne inglese sta cercando di eliminare la sua impronta di carbonio evitando automobili e aerei a favore dei treni grazie alla sua dieta quasi completamente vegetale. Per l’ambiente Cole ha anche ridotto i suoi impegni di viaggio, infatti, da grande amante dei viaggi si limita anche in questo.