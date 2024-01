Boris Becker, uno dei tennisti più amati e discussi di sempre, era stato condannato a due anni in carcere. Ecco la sua dieta anche in prigione, e come si è tenuto in forma.

La dieta (in carcere) di Boris Becker

Boris Becker, ex tennista e allenatore, 56 anni, è stato un simbolo del tennis mondiale e ha portato questo sport in tutto il mondo. Becker ha fatto della sua passione d’infanzia il suo lavoro e il simbolo di sé per cui è noto a livello mondiale, seppur molto criticato. L’ex tennista ha vinto ben sei Slam, ed è considerato fra i 10 migliori tennisti di tutti i tempi con 49 titoli vinti in carriera. Oggi è l’allenatore di Holger Rune.

Carattere controverso, Becker si è sposato due volte e ha avuto quattro figli da tre donne diverse, poi è stato condannato per evasione fiscale in Inghilterra e nel 2017 ha dichiarato bancarotta, dopo aver dissipato una fortuna di oltre 100 milioni di euro. L’ex tennista è uscito dal carcere dopo 8 mesi di detenzione proprio per bancarotta e in carcere ha seguito una dieta.

Quest’alimentazione gli ha fatto perdere ben 8 kg, per cibo scarso e di cattiva qualità, come ha detto Becker, e anche per mancanza di igiene e pulizia.

L’ex campione del tennis ha detto che dietro le sbarre gli era permesso spendere in cibo 10 sterline a settimana, e le usava per comprare cioccolata, banane e biscotti. “La prigione mi ha cambiato la vita”, ha detto Becker. Da anni, per sua scelta, il tennista tedesco è vegetariano.

Il dimagrimento del campione in prigione è quasi interamente dovuto al fatto che il regime carcerario gli vieta di bere alcolici, che erano diventati i compagni delle sue sventure. Becker in carcere è anche diventato insegnante di yoga e di fitness. Molto popolare tra i carcerati per cui tiene corsi di meditazione e di nutrizione, insegna pure come cavarsela nei momenti difficili, vissuti in prima persona.

In carcere dove c’era una palestra, una parete da arrampicata e un campo in erba sintetica, Becker si allenava con regolarità.

La dieta di Boris Becker: cosa ha mangiato in carcere?

Boris Becker, un nome, una storia davvero complicata. Ex campione di tennis di origine tedesca ha conquistato ben 6 Slam e ha vinto nella sua carriera ben 49 titoli e questo fa di lui uno dei migliori tennisti di tutti i tempi. Becker, condannato a due anni e mezzo per frode fraudolenta anche se ne ha scontati di meno, anche in carcere si è messo a dieta. In realtà il motivo principale, detto dal tennista, era la scarsità di cibo e di qualità soprattutto che ha portato a farlo dimagrire.

L’ex icona del tennis tedesco ha raccontato che dietro le sbarre ha lavorato come assistente allenatore. E si è allenato diverse ore al giorno in palestra. Il giorno in cui doveva uscire: “dalle sei del ero seduto sul mio letto, aspettando che la porta si aprisse. Avevo già fatto le valigie da un bel po”.

Da quando è entrato in carcere Becker si è allenato in palestra e ha perso circa otto kg. E’ stato insegnante a 45 detenuti di fitness, alimentazione, gestione delle crisi e un tipo speciale di yoga e meditazione. Ora si gode la sua “libertà”.