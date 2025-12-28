L’Innovazione e la Storia del Mulino Crisafulli: Un Eccellenza Siciliana

Nel cuore di Caltagirone, un affascinante comune della provincia di Catania, si erge un mulino storico che racconta una storia di passione e tradizione. Questo impianto, noto come Mulino Crisafulli, è un simbolo di archeologia industriale e rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità locale. Oggi, Giuseppe e suo fratello Francesco appartengono a una lunga tradizione familiare, gestendo il mulino con l’obiettivo di promuovere pratiche agricole sostenibili.

Storia e ristrutturazione del mulino

La storia del mulino risale al 1951, quando i fratelli Crisafulli ristrutturarono un vecchio impianto che risaliva all’inizio del Novecento. Grazie alla loro visione innovativa, il mulino assunse l’aspetto attuale, caratterizzato da un impianto all’avanguardia per l’epoca. Utilizzando materiali pregiati come legno, acciaio, ghisa e alluminio, i Crisafulli crearono un impianto che ancora oggi è completamente funzionante e rappresenta l’ultimo mulino al mondo ad utilizzare macchinari delle storiche Officine Meccaniche Reggiane.

La gestione familiare e l’eredità storica

Nel 1989, il padre di Giuseppe, Gaetano, acquisì il mulino mantenendone il nome e l’impianto originale. Questa scelta testimonia l’importanza di preservare la storia e la cultura legate al mulino, che continua a produrre farina di alta qualità utilizzando metodi artigianali, non automatizzati. Giuseppe sottolinea che l’esperienza e la sensibilità del mugnaio sono fattori chiave che fanno la differenza nel prodotto finale.

Coltivazione sostenibile e prodotti locali

Con il passare degli anni, i fratelli Sammartino hanno deciso di orientare le loro coltivazioni verso pratiche più sostenibili, recuperando varietà di grani antichi e piante autoctone siciliane. Tra queste, il grano è al centro della loro attività, mentre la canapa sativa ha trovato una nuova vita nel loro impianto. Oggi, il mulino lavora esclusivamente con materie prime locali, evitando l’importazione di prodotti esteri che spesso contengono sostanze tossiche.

I grani antichi e i loro benefici

I grani antichi coltivati includono varietà come Timilia, Margherito, Majorca e Romano. Questi grani, oltre a essere biologici, presentano numerosi vantaggi nutrizionali rispetto ai grani moderni, risultando più digeribili e tollerati anche da chi soffre di intolleranze al glutine. La Timilia, ad esempio, è ricca di oligoelementi e ha un basso indice di glutine, rendendola ideale per la produzione di pane tradizionale siciliano.

La rivoluzione della canapa sativa

Una delle innovazioni più significative del mulino Crisafulli è stata la reintroduzione della canapa sativa in Sicilia, un prodotto che ha profonde radici storiche nell’isola. Già nel Medioevo, la canapa veniva utilizzata per la produzione di fibre e tessuti. I fratelli Sammartino hanno iniziato a coltivare canapa nel 2016, con l’obiettivo di chiudere la filiera alimentare e produrre vari derivati, come olio di semi di canapa, pasta e birra.

Proprietà nutrizionali dell’olio di canapa

Il primo prodotto sviluppato è stato l’olio di canapa, che si è rivelato un nutraceutico per le sue proprietà benefiche. Ricco di acidi grassi polinsaturi, tra cui Omega 3 e 6, e vitamine A ed E, questo olio è un ottimo alleato per la salute. Giuseppe consiglia di utilizzarlo a crudo, come condimento, per sfruttarne al meglio i benefici. L’olio di canapa non solo favorisce il benessere del sistema nervoso, ma contribuisce anche a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue.

Innovazione e ricerca per il futuro

Per garantire una produzione sostenibile e di alta qualità, il mulino ha organizzato la propria filiera in modo circolare, utilizzando gli scarti della lavorazione per produrre farina di canapa. Questa farina, meno calorica rispetto a quella di grano, è ricca di proteine e nutrienti essenziali, rappresentando un’alternativa valida a fonti proteiche meno sostenibili. La sinergia tra agricoltura e innovazione è fondamentale per il futuro del mulino Crisafulli.

Collaborazioni per la valorizzazione della canapa

Infine, il mulino Crisafulli collabora con istituzioni come il Consiglio Nazionale per la Ricerca in Agricoltura e l’Università di Milano nel progetto Semincanta, volto a sviluppare una filiera per la canapa industriale. L’obiettivo è promuovere la ristrutturazione aziendale e la diversificazione colturale, contribuendo così alla nascita di nuove imprese e alla valorizzazione della canapa in Italia.