Litio a basse dosi e declino cognitivo: un segnale incoraggiante ma non definitivo

Un trial pilota dell’University of Pittsburgh ha valutato l’uso del litio a basse dosi in persone con deterioramento cognitivo lieve (MCI). Lo studio, pubblicato su JAMA Neurology il 2 marzo, ha indagato sicurezza, fattibilità e esiti cognitivi su un follow-up di due anni. La ricerca, condotta tra il e il, punta a verificare se il trattamento possa rallentare il declino cognitivo.

Gli autori avanzano un’ipotesi biologica: le placche amiloidi potrebbero ridurre la disponibilità endogena di litio nel cervello. La somministrazione esogena potrebbe, in teoria, contrastare processi degenerativi alla base della malattia di Alzheimer. Lo studio pilota intende

Disegno dello studio e popolazione coinvolta

Lo studio è un trial randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo volto a valutare la fattibilità di somministrare carbonato di litio a basse dosi in soggetti con MCI (mild cognitive impairment). Dei 170 screening iniziali, 83 partecipanti sono stati randomizzati e 80 hanno effettivamente iniziato la terapia: 41 nel gruppo litio e 39 nel gruppo placebo.

I criteri di inclusione prevedevano età pari o superiore a 60 anni. I partecipanti non presentavano patologie neurologiche o psichiatriche maggiori né controindicazioni note al litio. Lo studio mira a raccogliere dati preliminari utili per la progettazione di trial più ampi.

Endpoint e metodi di analisi

Lo studio ha proseguito la raccolta di dati concentrandosi su esiti cognitivi e marcatori biologici e neuroanatomici. Gli endpoint cognitivi includevano il richiamo differito al California Verbal Learning Test (CVLT-II), il Brief Visuospatial Memory Test-Revised e il Preclinical Alzheimer Cognitive Composite. Sul versante strumentale sono stati valutati il volume ippocampale, il volume corticale della sostanza grigia e i livelli plasmatici di BDNF.

L’analisi statistica è stata effettuata con modelli lineari a effetti misti. La popolazione è stata analizzata secondo il principio dell’intention-to-treat. Questi criteri metodologici mirano a fornire stime robuste utili alla progettazione di trial successivi più ampi.

Risultati principali

Lo studio non ha evidenziato un beneficio statisticamente significativo sugli endpoint primari prefissati. Tuttavia, a seguito della lettura descrittiva dei dati emerge un segnale di interesse rispetto agli esiti cognitivi collegati alla memoria verbale, in continuità con i criteri metodologici adottati per ottenere stime robuste.

La perdita annua di punteggio al CVLT-II, che valuta la memoria verbale, è risultata inferiore nel gruppo trattato con litio (calo medio annuo 0,73 punti) rispetto al gruppo placebo (calo medio annuo 1,42 punti). La differenza osservata è di 0,69 punti per anno (IC 95% 0,01–1,37; P = 0,05). Questo esito si colloca al limite della significatività prefissata e non soddisfa i criteri di efficacia stabiliti nello studio, ma indica un elemento da approfondire in trial successivi di maggiore ampiezza.

Neuroimaging e biomarcatori

I parametri strutturali hanno mostrato una riduzione progressiva nel tempo in entrambi i gruppi. Non si è riscontrata un’interazione significativa trattamento-tempo attribuibile al carbonato di litio. In particolare, il volume ippocampale e il volume corticale sono diminuiti con andamento simile tra i bracci dello studio.

I livelli plasmatici di BDNF non hanno evidenziato variazioni differenziali riconducibili alla somministrazione di litio. Questi risultati si inseriscono nel quadro già descritto, che non ha mostrato benefici significativi sugli endpoint primari dello studio.

Rimane la necessità di approfondire il segnale osservato con trial di maggiore ampiezza e con follow-up più lungo, per valutare eventuali effetti clinicamente rilevanti sui biomarcatori e sulla progressione strutturale.

Sicurezza e tollerabilità

In continuità con i risultati precedenti, il profilo di sicurezza del litio a basse dosi nella popolazione anziana è risultato complessivamente accettabile. L’incidenza di eventi avversi gravi è stata simile nei due gruppi: 29% nel gruppo litio e 23% nel gruppo placebo. Non sono stati rilevati eventi considerati sicuramente correlati al trattamento.

Gli effetti collaterali più frequenti associati al litio includevano aumento della creatinina, diarrea, astenia e tremore, coerenti con il noto profilo farmacologico del composto. Nel corso dello studio è stato registrato un decesso nel gruppo placebo.

Interpretazione e prospettive

Nel prosieguo dello studio, dopo il decesso registrato nel gruppo placebo, i risultati supportano l’ipotesi che il litio sia un candidato biologicamente plausibile per contrastare la progressione verso la demenza. Tuttavia, lo studio pilota non offre evidenze sufficienti per raccomandare il litio come strategia modificante la malattia nei pazienti con MCI. I dati dimostrano invece la fattibilità di un trattamento prolungato e forniscono stime di effect size utili per la pianificazione di trial multicentrici più ampi e con potere statistico adeguato. Ulteriori studi randomizzati e controllati saranno necessari per definire efficacia, dosaggi ottimali e profilo rischio-beneficio in popolazioni cliniche più vaste.

Per il neurologo clinico il messaggio resta chiaro: non prescrivere il litio a basse dosi a scopo neuroprotettivo al di fuori di studi clinici controllati. Le possibili vie future comprendono trial su popolazioni più vaste, schemi posologici differenti e studi che combinino approcci farmacologici e non farmacologici per valutare se il segnale osservato sulla memoria verbale si traduca in vantaggi clinicamente rilevanti e duraturi.

Lo studio pubblicato su JAMA Neurology il 2 marzo fornisce un indizio promettente ma non definitivo: il litio a basse dosi potrebbe attenuare il declino delle parole nei pazienti con deterioramento cognitivo lieve. Prima di modificare la pratica clinica sono necessarie prove più robuste e replicazioni in studi randomizzati e controllati su campioni clinici più ampi.