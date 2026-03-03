Sparatoria in centro storico: aggiornamenti e scena del crimine

Sparatoria in centro: lead con le 5W

Chi: una vittima adulta non ancora identificata; cosa: colpi d’arma da fuoco in pieno centro; dove: corso Vittorio Emanuele, centro città; quando: oggi alle 20:15; perché: cause in corso di accertamento dalla polizia.

Fatto principale

FLASH – Nelle ultime ore un uomo è rimasto gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco in corso Vittorio Emanuele.

Sul posto le forze dell’ordine hanno isolato immediatamente l’area e deviato il traffico.

I soccorsi hanno trasportato la vittima in ospedale. Le condizioni risultano critiche, secondo fonti ufficiali.

La polizia scientifica è al lavoro per raccogliere prove. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e movente.

Dettagli dell’intervento

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 — La questura ha comunicato che gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata al 112. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118 e la polizia scientifica.

Un testimone oculare ha riferito: “Ho sentito quattro colpi e ho visto un uomo a terra“. Al momento non risultano arresti. Gli investigatori stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Sul posto confermiamo

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di una zona transennata lunga circa 50 metri. Gli operatori del 118 hanno stabilizzato la vittima e l’hanno trasportata d’urgenza al nosocomio più vicino.

Fonti ospedaliere indicano prognosi riservata. Le indagini proseguono per chiarire dinamica e movente; la polizia scientifica sta esaminando la scena e raccogliendo testimonianze.

Cronologia degli eventi

20:12 — chiamata al 112 per schiamazzi in strada.

20:15 — segnalati colpi d’arma da fuoco in corso Vittorio Emanuele.

20:18 — arrivo della polizia sul luogo.

20:25 — intervento del 118; vittima trasportata in ospedale.

20:45 — polizia scientifica al lavoro per rilievi e acquisizione video.

Contesto e verifiche

La zona è un’area commerciale dotata di numerose telecamere private. Gli inquirenti stanno acquisendo i filmati per ricostruire la dinamica.

La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Sul posto i rilievi proseguono con la raccolta di testimonianze e la verifica delle tracce.

Citazioni ufficiali

Il dirigente della questura ha dichiarato: “Stiamo lavorando per chiarire la dinamica e identificare i responsabili“.

Il responsabile del 118 ha aggiunto: “La vittima è in condizioni serie, ma stabilizzata“.

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 — Le indagini proseguono per chiarire movente e responsabilità; la polizia scientifica continua l’esame della scena e l’acquisizione dei filmati.

Implicazioni per la città

La sparatoria riapre il dibattito sulla sicurezza nel centro urbano. I commercianti sollecitano controlli più stringenti. La prefettura valuta l’istituzione di un tavolo di crisi con le forze dell’ordine e la polizia locale.

Aggiornamenti e prossimi passi

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 — La polizia ha raccolto i primi riscontri. Risulta coinvolta una colluttazione tra due persone prima dei colpi. Le indagini puntano a chiarire se il fatto sia riconducibile a una disputa personale o ad altre motivazioni.

Sul posto le autorità mantengono la presenza per la raccolta delle prove. La polizia scientifica prosegue l’esame della scena e l’acquisizione dei filmati disponibili. È prevista l’audizione di ulteriori testimoni nelle prossime ore.

Fonti

Informazioni raccolte da: questura, 118, testimoni oculari e sopralluogo della redazione.

Le indagini proseguono per chiarire movente e responsabilità; resta atteso l’esito dell’analisi dei filmati e delle perizie balistiche.