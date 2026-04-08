Long-Covid: quanto pesa sulla sanità e sull’economia

La pandemia ha trasformato il modo in cui si valuta il legame tra malattia e società: anche dopo la fase acuta delle infezioni da SARS-CoV-2 permangono conseguenze che interessano salute individuale e capacità produttiva. Il fenomeno noto come long-Covid non è un’entità uniforme ma un insieme di condizioni che spesso si manifestano in modo variabile e persistente; in termini pratici, lo possiamo intendere come un prolungamento dei sintomi o l’insorgere di nuove problematiche dopo l’infezione acuta. Capire la portata epidemiologica e il peso economico è fondamentale per non sottovalutare una sfida che supera il solo ambito clinico.

Una relazione dell’OCSE analizza proprio questi aspetti e fornisce stime e raccomandazioni operative. Secondo il documento, il long-Covid potrebbe tradursi in oneri economici rilevanti nei prossimi anni: lo studio ipotizza un impatto cumulativo che può arrivare a oltre 145 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 se non vengono messe in atto adeguate strategie di prevenzione e cura. Parallelamente, i dati sulla prevalenza e la durata dei sintomi rimangono variabili tra Paesi e popolazioni, rendendo necessario un approccio informato e adattabile.

Effetti clinici e diffusione

La letteratura indica che fra il 5% e il 15% delle persone contagiate sviluppa forme di long-Covid, con sintomi che possono coinvolgere multi-sistemi. In alcuni Paesi, come l’Italia, indagini tra i medici di medicina generale nel 2026 hanno riportato percentuali superiori al 9% tra i pazienti segnalati e, in circa un terzo dei casi, la sintomatologia si è protratta oltre un anno. È importante sottolineare che il long-Covid non è sempre proporzionale alla gravità dell’infezione iniziale: individui con decorso lieve possono manifestare problemi cronici, il che rende la sorveglianza e il supporto clinico particolarmente complessi.

Presentazione e sintomatologia

Tra le manifestazioni più comuni si annoverano la disfunzione cognitiva (spesso definita come “nebbia mentale“), un’affaticabilità marcata, la disautonomia e il malessere post-sforzo. Questi quadri clinici possono compromettere la qualità di vita e la capacità lavorativa: sintomi intermittenti o fluttuanti complicano diagnosi e impostazione terapeutica. Gli operatori sanitari segnalano anche carenze formative specifiche: la variabilità dei criteri diagnostici e l’assenza di percorsi standardizzati ostacolano la presa in carico efficace dei pazienti.

Dimensione economica e proiezioni

Al culmine della pandemia, nel 2026, il long-Covid aveva colpito circa il 5% della popolazione residente nei Paesi OCSE — una cifra stimata intorno ai 75 milioni di persone — con costi sanitari diretti valutati in circa 53 miliardi di dollari. Le proiezioni più recenti prevedono una prevalenza molto ridotta nei prossimi anni, con valori ben al di sotto dell’1% tra il 2026 e il 2035; tuttavia il minor numero di casi non azzera l’impatto economico. L’OCSE distingue chiaramente tra costi sanitari diretti e ricadute indirette legate al mercato del lavoro.

Costi diretti e indiretti

Lo studio stima che i costi sanitari diretti attribuibili al long-Covid potrebbero incidere tra lo 0,07% e lo 0,14% della spesa sanitaria complessiva dei Paesi OCSE, equivalente fino a circa 11 miliardi di euro all’anno. Più rilevanti appaiono però i costi indiretti: assenteismo, presenteismo, pensionamenti anticipati e perdite di produttività vengono stimati tra lo 0,1% e lo 0,2% del PIL, ovvero intorno ai 135 miliardi di dollari all’anno. Queste voci spiegano perché il peso totale ipotizzato possa raggiungere l’ordine di grandezza indicato dall’OCSE.

Risposte dei sistemi sanitari e raccomandazioni

Secondo il rapporto, solo pochi Paesi hanno sviluppato percorsi strutturati per la gestione dei cittadini con long-Covid: tra questi figurano Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Olanda. Altrove la situazione rimane frammentaria, con criteri di diagnosi non uniformi, linee guida non sempre adeguate e carenze nella formazione degli operatori. L’OCSE sollecita l’adozione di strategie condivise che affrontino il long-Covid non solo come questione medica ma anche come tema di politica economica e sociale, promuovendo investimenti in percorsi riabilitativi, sorveglianza e formazione specialistica.

In conclusione, il long-Covid rappresenta una sfida complessa che richiede un equilibrio tra interventi sanitari mirati e politiche che limitino l’impatto sulla produttività. Integrare dati epidemiologici, risorse cliniche e misure di supporto al lavoro può ridurre sia il peso individuale della malattia sia i costi collettivi stimati dall’OCSE, evitando che questo problema rimanga un “costo nascosto” della pandemia.