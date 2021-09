Madonna segue più di una semplice dieta: le qualità della macrobiotica

Amatissima e ammiratissima, Madonna è tra le cantanti pop più amate in tutto il mondo, che segue da sempre – ormai 40 anni – il suo essere sopra le righe, oltre ogni tempo e immaginazione. Ma la sua musica e il suo naturale talento nella danza non sono le uniche cose che si ammirano di lei.

E’ arrivata infatti ai suoi 63 anni più che in forma, con un fisico invidiabile per la sua salute e flessibilità. Ma qual è la dieta che Madonna segue per essere così impeccabile?

Madonna: la dieta dietro il suo fisico da urlo

Sembra non essere passato il tempo per una delle cantanti più famose al mondo, Madonna, che mantiene la stoffa di una ragazza agile, forte e vitale. Ma qual è il suo segreto per mantenere il benessere fisico – e psicologico – così evidente? Madonna segue la stessa dieta, più che di dieta dovremmo parlare di regime alimentare, da ormai anni e anni, perché è quella che le permette di rimanere magra e in forma così come lei desidera.

Si tratta di un tipo di alimentazione che fa attenzione soprattutto alla qualità dei cibi, ai loro nutrienti e alla loro derivazione. Quella della popstar si chiama dieta macrobiotica, un regime alimentare che dona tanti benefici non solo al corpo in quanto tale, ma anche ai capelli, alla pelle. Scopriamo quali sono le sue caratteristiche.

La dieta macrobiotica di Madonna: cibi preferiti

Non solo di Madonna, in realtà: la dieta macrobiotica è stata apprezzata anche da molte altre star (a partire da John Lennon!), che si sono accorte dei benefici che questo tipo di alimentazione porta con sé.

La prima regola della dieta macrobiotica è consumare strettamente cibi di origine naturale e integrali. Tant’è che i cibi maggiormente consumati con questa dieta sono frutta, verdura, cibi integrali e cereali, fibre, legumi in quantità, germogli. E’ una dieta che rinuncia quasi del tutto alla carne – è praticamente vegetariana, non fosse per l’alto consumo di pesce – e che non ammette grassi e fonti di colesterolo. E’ infatti “vietato” il consumo di bevande gassate, alcol, caffè.

Elimina dunque tutte quelle cose che solitamente fanno gola, ma che fanno anche molto male, tra cui zuccheri e sale.

Si tratta, tutto sommato, di un’alimentazione sana e che vuol essere amica dell’organismo, alla quale va sempre accompagnato il movimento fisico. Ma non è solo questo, è qualcosa di più: un vero e proprio credo.

Madonna: la dieta macrobiotica non solo per dimagrire

La dieta macrobiotica seguita da Madonna e tanti altri non è una semplice dieta, è un vero e proprio modo di pensare al cibo e alle proprie abitudini. Questa dieta infatti segue i principi di Yin e Yang, dividendo in questo modo i cibi in due parti: quelli alcalini e quelli acidi, che scelti nella maniera giusta portano all’equilibrio psicofisico. E’ stata infatti ideata in Giappone, e il suo motto è avere una lunga vita.