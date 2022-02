Il magnesio è uno degli elementi essenziali dei composti organici sia del mondo animale che di quello vegetale. Esso risulta fondamentale anche per la salute del corpo umano e per questo è bene consumare alimenti che ne sono ricchi. Impariamo quindi a comprendere esattamente a cosa serve il magnesio e vediamo quali sono le sue controindicazioni.

A cosa serve il magnesio

Il magnesio è un elemento fondamentale per l’organismo in quanto permette di svolgere alcune funzioni fisiologiche indispensabili come ad esempio il corretto funzionamento del cuore e dei muscoli.

Questa sostanza è necessaria per il metabolismo dal momento che aiuta il corpo durante l’assunzione dei carboidrati influenzando anche la produzione dei livelli di insulina. Le persone che soffrono di diabete devono quindi assumere un supplemento di magnesio.

Il magnesio è anche consigliato quando si stanno passando momenti di stress e di ansia. Esso aiuta a combattere problemi quali nervosismo, stanchezza, insonnia, malessere psicofisico e debolezza fisica.

Tra i benefici del magnesio ricordiamo anche quelli legati al sistema nervoso. Esso è difatti considerato un elemento essenziale nel corretto funzionamento degli impulsi nervosi che si propagano ai tessuti.

Ricordiamo poi le importanti funzionalità intestinali del magnesio che è anche utile per mantenere in salute i reni.

Le donne dovrebbero assumere magnesio sia per superare i problemi della sindrome premestruale sia quelli collegati alla menopausa.

Quando assumere il magnesio

Il magnesio deve essere assunto ogni giorno tramite una dieta sana ed equilibrata. In caso di carenze, è necessario assumere anche degli integratori di magnesio.

La mancanza di magnesio potrebbe causare dei problemi molto seri come vomito, nausea, mal di testa, ipertensione, insufficienza cardiaca, rilassamento improvviso, debolezza, sudorazione eccessiva, tremiti e molto altro.

Controindicazioni del magnesio

Un eccesso di magnesio potrebbe causare numerose controindicazioni che è quindi bene conoscere. Tra i sintomi che possono sorgere in caso di sovradosaggio, ricordiamo prima di tutto:

nausea

diarrea

mancanza di appetito

confusione mentale

crampi allo stomaco

difficoltà respiratorie

Proprio per questo è bene non esagerare con questo minerale allo scopo di evitare che esso diventi tossico per l’organismo.