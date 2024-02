Mary Elizabeth Donaldson è la nuova regina di Danimarca, 52 anni, consorte del re danese Frederik X con cui ha quattro figli. Ma come fa la regina danese ad avere una pelle così luminosa e sana? Ecco la sua skincare routine.

Mary Elizabeth Donaldson: la skincare routine per una pelle elastica

Mary Elizabeth Donaldson nuova regina consorte di Danimarca, 52 anni di origine australiana, madre di quattro ragazzi e moglie del re danese Frederik X, è salita al trono lo scorso 14 gennaio. Una storia d’amore iniziata a distanza fino al 2003 quando Mary si trasferì in Danimarca da Sydney e la ex regina Margrethe diede il suo consenso affinché la coppia si fidanzasse.

Mary Donaldson e Frederik X hanno celebrato un matrimonio reale nel maggio 2004 a Copenaghen, rendendo oggi Queen Mary membro di una delle monarchie più antiche del mondo. Dopo essere stata conosciuta come Principessa ereditaria Mary per quasi 20 anni, ora è la regina consorte di Danimarca.

In seguito alla decisione della regina Margrethe di abdicare al trono (che ha ricoperto per 52 anni), il re Frederik e la regina Mary sono pronti a inaugurare una nuova era per la monarchia danese. La coppia – che ha quattro figli – ha assunto i nuovi titoli di re e regina consorte con una proclamazione il 14 gennaio 2024. Splendida 52enne, la regina consorte Mary Elizabeth rivela alcuni dei suoi segreti di bellezza per una pelle radiosa ed elastica come la sua anche dopo i 50anta.

La regina consorte danese, seguita da un’esperta di cura della pelle, dedica parte della sua skincare routine alla zona degli occhi, la più importante del viso e che richiede “un’attenzione speciale” come parte di un più ampio regime di cura della pelle. Mary cerca di utilizzare creme per idratare e rassodare e migliorare l’elasticità della sua pelle, come l’ultimo passaggio della routine di bellezza. Una crema per illuminare e rafforzare il collagene naturale con l’aggiunta di vitamina C.

Alla cura della pelle deve essere legata la dieta sana, poiché secondo l’esperta che segue la regina danese vanno vietati i fast food di qualsiasi tipo, addio al cibo spazzatura e si alle verdure colorate. Bere molta acqua e un bicchiere di vino occasionale, devi “idratarti, idratarti, idratarti”, per raggiungere una pelle elastica e luminosa.

La skincare routine di Mary Elizabeth Donaldson, regina consorte di Danimarca

Mary Elizabeth Donaldson regina di Danimarca, consorte del re danese Frederik X, ha compiuto 52 anni da poco ma nessuno lo crederebbe mai solo a guardarla. La prima regina australiana della storia, già amata dal popolo, ha affascinato i fan che vogliono sapere i suoi segreti anti-età per essere così in forma e aver una pelle elastica anche dopo i 50anta.

Queen Mary di Danimarca segue attentamente una skincare routine per la cura della pelle, e dedica attenzione a prodotti anti-age che rafforzano il collagene. La regina ha ridefinito la bellezza reale con la sua intensa attenzione alla cura della pelle e una predilezione per il trucco sobrio.

La carnagione luminosa della Queen Mary è tutto merito di Ole Henriksen, il visagista delle star. Consiglia il suo regime di cura della pelle e i suoi prodotti vengono persino consegnati a mano al Palazzo di Amalienborg. Con pochi trucchetti di bellezza, seguita da esperti, la skincare della regina consorte Mary Donaldson le dona una pelle super luminosa e sana.