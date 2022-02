La dieta ricca di fibre è ricca di benefici per l’organismo e per questo ci sono numerosi motivi per seguirla. Impariamo quindi a conoscerla meglio scoprendo quali sono gli alimenti che devono essere consumati.

Cos’è la dieta ricca di fibre

La dieta ricca di fibre è basata su un’alimentazione ricca di cibi che contengono fibre alimentari, ossia residui alimentari contenuti in alcuni vegetali e che il nostro organismo non è in grado di assimilare.

Le fibre alimentari non possono essere considerare dei veri e propri nutrienti, ma sono davvero importanti per l’organismo. Esse hanno un contenuto calorico molto basso e offrono un gran numero di benefici per la salute. Alla luce di questo, si comprende quindi che le fibre hanno un ruolo molto importante all’interno di una sana alimentazione.

I benefici della dieta ricca di fibre

Seguire una dieta ricche di fibre consente di prevenire alcune patologie e alcuni disturbi. I benefici di questo regime alimentare sono dunque numerosi e per questo vanno tenuti in considerazione.

Questa dieta è ideale per chi desidera perdere peso perchè molti alimenti che hanno un’alta percentuale di fibra sono caratterizzati da un basso apporto calorico e hanno anche un grande potere saziante.

Aggiungere alla propria alimentazione dei cibi ricchi di fibra, significa migliorare le funzionalità intestinali e quindi riduce anche disturbi come stitichezza e diverticolosi.

Le fibre sono ricche di antiossidanti e quindi riducono i livelli di colesterolo cattivo e quindi riducono il rischio di malattie cardiovascolari e di tumore al colon.

Cosa mangiare nella dieta ricca di fibre

Per seguire correttamente una dieta ricca di fibre è necessario consumare grandi quantità di alimenti ricchi di fibre. Suggeriamo quindi di mangiare prima di tutto verdura, frutta e cereali integrali.

Tra gli alimenti più ricchi di fibre ci sono: