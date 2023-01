Maschera viso led: come funziona quella avvistata in Emily in Paris

Oltre agli intrecci amorosi, quest’ultima stagione di Emily in Paris ci ha lasciato tantissime ispirazioni di moda, ma anche di prodotti skincare. Le sponsorizzazioni sono state, infatti, piacevoli protagoniste della terza stagione della serie Netflix e noi non ci lamentiamo affatto: attraverso il suo lavoro in un’agenzia di comunicazione nel settore del lusso, la protagonista ci ha potuto presentare brand famosi e anche piuttosto validi.

Uno dei prodotti – o meglio aggeggi – che Lily Collins ha presentato in una delle puntate è una curiosa maschera LED. La maschera in questione è, per la precisione, una maschera per la fototerapia – da non confondere con la cromoterapia – a luce LED rossa. La marca del modello usato da Emily è CurrentBody, il cui team marketing, una settimana fa, non ha tardato a fare un post al riguardo sull’account aziendale Instagram.

I trattamenti skincare a casa

Emily si conferma così una trendsetter di moda (grazie a suoi outfit sgargianti e mise eccentriche) ma anche come esperta skincare, presentandoci una tendenza che si sta sempe di più affermando nel mondo beauty: portare trattamenti skin innovativi nella comodità di casa. E la cosa non ci sorprende affatto: se pensiamo che trattamenti laser o con radiofrequenza – di bassa intensità ovviamente – come l’epilazione o il microneedling sono già adoperabili tra le mure domestiche, la terapia LED non poteva di certo mancare.

Quanto costa e dove si trova la maschera LED di Emily?

Quello che fa la maschera di CurrentBody, e tutte le maschere a fototerapia, è usare le varie lunghezze d’onda dei colori per stimolare la produzione di collagene della pelle. I diversi colori corrispondono, infatti, a diverse lunghezze d’onde e hanno un effetto differente sul nostro derma: se, ad esempio, il blu ha un’azione antibatterica (perfetta per chi soffre d’acne) e il verde ha una funzione detox e rilassante, quella indossata da Emily – la luce rossa – stimola la pelle a produrre più collagene e previene di conseguenza la formazione di rughe.

Se vi state chiedendo quale sia il prezzo dell’aggeggio in questione, eccovi accontentate: sul sito ufficiale del brand, la maschera a LED ha un prezzo di 322 euro, ma è importante ricordare che esistono sul mercato diverse opzioni anche più abbordabili.