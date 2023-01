Charlène di Monaco compie 45 anni il 25 gennaio. La principessa consorte del Principato di Monaco ha rivoluzionato il suo beauty look con un taglio di capelli radicale: una scelta, come ha confermato lei stessa alla rivista d’Oltralpe Poit de Vue fatta per sua decisione.

Ecco la beauty routine di Charlene di Monaco.

Charlene di Monaco: dieta e allenamento

Capelli biondi e fisico perfetto, Charlene di Monaco è da sempre appassionata di moda e di sport. Appare sempre con un make-up dall’effetto molto naturale e luminoso, che tende a mettere in evidenza gli occhi. La pelle, senza traccia di imperfezioni, è frutto di uno stile di vita sano e attivo prima ancora che di creme e trattamenti di bellezza.

Frutto di un’alimentazione che aiuta a prevenire l’ipercolesterolemia, l’aterosclerosi e alcune patologie cardiache. È vegetariana ed estremamente attenta alla qualità e alla provenienza dei prodotti che mangia.

La passione per lo sport, non è mai svanita, infatti, Charlene si allena almeno tre volte alla settimana con il suo personal trainer e, nel tempo libero, ama praticare sport come il surf e il golf, oppure fare lunghe escursioni, attività sportive complete, che la aiutano a raggiungere un equilibrio psicofisico.

La beauty routine di Charlene di Monaco

Per la beauty routine, Charlene è fedele a pochi, ma efficaci prodotti: secondo alcune fonti, la principessa usa solo prodotti del brand 3LAB, un marchio “luxury”, degno di una principessa.

Cosa non manca mai nel suo beauty? Super Cream, una crema viso nutriente e idratante, Super Eye Cream, una crema occhi per uno sguardo giovane, Super Serum, siero antiage e protettivo per la pelle, and Perfect Neck Cream, una crema per minimizzare le rughe nella zona mento e collo.

Nel make-up invece il rosa è il colore che Charlene usa sulle labbra, colore che le addolcisce lo sguardo, che rimane comunque il punto di focus del suo trucco. Il make up di Charlene è sempre molto leggero e naturale, un semplice smokey-eyes con eyeliner leggero e un ombretto shimmer sulla palpebra mobile, una matita grigia nella rima inferiore e una passata di mascara nero. Facile anche da ricreare.