La salute dei capelli inizia sempre dalle radici. Come sappiamo è fondamentale curare la nostra chioma ad ogni età: uno strumento innovativo è il massaggiatore al cuoio capelluto. Ecco tutti i benefici.

Massaggiatore cuoio capelluto: i benefici

Super funzionale, benefico per la salute dei capelli e anche per rilassarci maggiormente: parliamo del massaggiatore per il cuoio capelluto. Questo strumento è fondamentale per il cuoio capelluto aiutando a mantenere un ambiente sano intorno alle radici e a promuovere la crescita dei capelli in salute. Si presenta di solito come una spazzola, solitamente caratterizzata da un’impugnatura molto comoda e da setole in gomma che scorrono agevolmente tra i capelli andando a massaggiare la cute.

Il massaggiatore può essere utilizzato anche sui capelli bagnati per una pulizia profonda o sui capelli asciutti se si vuole avere l’effetto di un massaggio rilassante al cuoio capelluto. Ma a cosa serve questo massaggiatore per il cuoio capelluto? Ecco tutti i suoi benefici per la nostra chioma:

Stimola il cuoio capelluto per aiutare a migliorare la circolazione, incoraggiando la crescita dei capelli;

Le setole in silicone aiutano la distribuzione di shampoo e sieri per ottenere i risultati migliori;

Migliora la distribuzione degli oli naturali sul cuoio capelluto e aiuta ad eliminare la secchezza;

Esfolia delicatamente per spazzare via le impurità che possono rovinare il potenziale dei capelli, tra cui l’accumulo di prodotti, lo sporco, il sebo e le cellule morte che tendono ad annidarsi tra le radici;

Aumenta il volume dei capelli dalle radici;

Riattiva il microcircolo;

Migliora l’esperienza della doccia con la sensazione rinvigorente di un massaggio rilassante al cuoio capelluto, aiutando ad alleviare lo stress e donando una piacevole sensazione di benessere generale.

Il massaggiatore del cuoio capelluto, infine, è di grande aiuto contro la forfora, aumenta il volume in prossimità delle radici scongiurando il tanto odiato effetto piatto e, cosa non meno importante, permette di scaricare le tensioni muscolari di testa e collo.

Massaggiatore cuoio capelluto: benefici e consigli

Il massaggiatore al cuoio capelluto, come visto, è uno degli strumenti più usati e ormai in voga nell’haircare. Questo strumento infatti lo troviamo facilmente in commercio e a volte anche nei supermercati di diversi tipi e per diverse funzioni e tipologie di capelli. Il massaggiatore più comune e diffuso per cuoio capelluto è il manuale, solitamente in silicone anche se c’è anche in legno.

Un’altra tipologia di massaggiatore è quella a ragno, la più economica in assoluto. A differenza di quelli in silicone, questi massaggiatori vanno usati sui capelli asciutti, effettuando una leggera pressione così che possano aprirsi andando a massaggiare bene la cute del cuoio capelluto. Ma quando va usato su capelli bagnati e quando su asciutti?

Se usato sotto la doccia si utilizza il tool sui capelli bagnati. In questo caso, la spazzola va usata insieme allo shampoo, al balsamo e alla maschera, effettuando una pressione leggera. I massaggiatori per il cuoio capelluto possono essere usati anche sui capelli asciutti, ma è consigliato adoperare comunque una lozione per far scorrere meglio il tool come l’olio di ricino.

Un mito però è da sfatare: non c’è nessuna prova che i massaggiatori per cuoio capelluto facciano crescere i capelli. Però andando a “pulire” il cuoio capelluto da cellule morte ed eccesso di sebo, si crea un ambiente più favorevole per il capello che cresce più sano. In ogni caso, è consigliato utilizzarlo.