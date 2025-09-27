Massimo Moratti rientra a casa dopo la guarigione dalla polmonite

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha potuto riunirsi ai suoi cari dopo un lungo periodo trascorso in ospedale. Il suo ricovero all’Istituto Humanitas di Rozzano è durato circa un mese, durante il quale ha affrontato una grave polmonite che ha richiesto un intervento medico significativo.

La notizia della sua dimissione è stata accolta con sollievo e gioia dai tifosi e dagli amici, che hanno seguito con apprensione il suo stato di salute. Moratti è stato sottoposto a un trattamento intensivo e ha dovuto affrontare la realtà dell’intubazione per una settimana, una fase critica del suo recupero.

Il ricovero e le sfide affrontate

Durante il suo ricovero, Moratti ha ricevuto assistenza medica continua e ha combattuto contro una malattia che ha messo a dura prova non solo il suo corpo, ma anche il suo spirito. L’intubazione, una procedura invasiva, è stata necessaria per garantire una respirazione adeguata, evidenziando la gravità della sua condizione.

Il supporto della famiglia e dei tifosi

In questo periodo difficile, Moratti ha potuto contare sul sostegno incondizionato della sua famiglia e dei numerosi tifosi che lo hanno incoraggiato. Le parole di affetto e i messaggi di pronta guarigione hanno contribuito a mantenere alta la sua motivazione, mentre affrontava le sfide quotidiane legate alla sua salute.

Il ritorno a casa e i prossimi passi

Questa mattina, Moratti ha finalmente lasciato l’ospedale. La dimissione rappresenta un importante passo verso la completa guarigione. Ora, si trova a casa, un ambiente che sicuramente favorirà il suo recupero. La sua presenza nell’ambiente familiare e il calore dell’affetto che riceverà lo aiuteranno a riprendersi progressivamente.

Il percorso di recupero post-ricovero richiederà un’attenzione particolare. È probabile che Moratti debba continuare a seguire delle terapie e delle visite mediche per monitorare il suo stato di salute. La riabilitazione dopo una polmonite può essere lunga e complessa, ma con la determinazione che ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera, è lecito aspettarsi che affronti anche questa sfida con coraggio.