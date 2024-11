Un arresto che scuote la Calabria

Omar Mohamed, un imprenditore calabrese di 39 anni, è finito al centro di una maxi inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, culminata nel suo arresto insieme a 15 complici. Le accuse nei suoi confronti sono di una gravità allarmante: usura, estorsioni, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio di denaro, il tutto aggravato dall’uso di metodi mafiosi. Questa operazione ha portato al sequestro di beni per milioni di euro, tra cui auto di lusso e locali commerciali, come il noto sushi bar Crudo, situato in via San Mamolo.

Testimonianze chiave e clima di paura

Una delle testimonianze più significative proviene da una giovane dipendente del sushi bar, che ha denunciato Mohamed per vari reati, tra cui esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata. La donna ha raccontato di essere stata sfrattata dalla sua abitazione, con Mohamed che entrava di nascosto per cambiare la serratura e impedirle di recuperare i suoi effetti personali. Inoltre, ha subito atti persecutori, ricevendo continui messaggi minacciosi e pressioni sul lavoro, creando un clima di paura e intimidazione che ha reso difficile per lei denunciare la situazione.

Il rischio di ritorsioni e la protezione della testimone

Il pubblico ministero Flavio Lazzarini ha richiesto un incidente probatorio per garantire la protezione della testimonianza della giovane, sottolineando il rischio di ritorsioni da parte di persone vicine a Mohamed. La situazione è complessa e delicata, poiché la giovane potrebbe subire pressioni per modificare le sue dichiarazioni, rendendo fondamentale la salvaguardia della sua sicurezza. Nel frattempo, Mohamed rimane in carcere, assistito dai suoi legali, senza aver presentato ricorso contro la misura cautelare. Un altro indagato, Massimo Nicotera, con precedenti per associazione mafiosa, ha tentato di opporsi all’arresto, ma il suo ricorso è stato rigettato.