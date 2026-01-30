Medicitalia premia l’eccellenza medica del 2026

Argomenti trattati
Il rappresenta un anno di grande significato per Medicitalia, poiché segna il 25° anniversario della piattaforma. Questo traguardo ha offerto l’opportunità di riflettere sul valore e sull’importanza della professionalità degli specialisti che operano nella rete. In un mondo in cui l’informazione medica è sempre più accessibile, è fondamentale riconoscere chi si distingue per la qualità del servizio offerto.
Un riconoscimento per l’eccellenza
Per onorare i professionisti che si sono contraddistinti, Medicitalia ha istituito un premio di merito. Questo riconoscimento è stato conferito a coloro che hanno dimostrato un impegno straordinario nell’assistenza gratuita fornita ai pazienti. Tra oltre 1.500 specialisti attivi, sono stati selezionati 81 professionisti che hanno evidenziato le loro capacità e il loro approccio empatico.
Selezione dei professionisti
La scelta non è stata casuale; Medicitalia ha basato la selezione sui feedback raccolti dalla comunità. Gli specialisti premiati non hanno solo fornito risposte di alta qualità, ma hanno anche guadagnato la fiducia degli utenti, creando un legame di vicinanza umana e supporto nei momenti di bisogno. Questo è particolarmente importante in un’epoca in cui l’informazione è spesso soggetta a disinformazione.
Le sfide del mondo digitale
In un contesto in cui l’intelligenza artificiale e le fonti di informazione digitale possono creare confusione, il ruolo del medico rimane cruciale. Gli specialisti di Medicitalia non si limitano a fornire consulti, ma diventano veri e propri punti di riferimento per gli utenti che cercano rassicurazione e chiarezza sulla propria salute. Ogni interazione è un’opportunità per costruire un rapporto di fiducia e di supporto.
Impatto sulla comunità
Nel corso, i professionisti selezionati hanno contribuito a una vasta quantità di risposte e articoli di approfondimento, dimostrando la loro dedizione nel fornire un’informazione medica di alta qualità. Questo sforzo ha aiutato a creare una comunità più consapevole e informata, capace di affrontare le sfide legate alla salute con maggiore sicurezza.
Gli specialisti premiati
Ecco l’elenco dei 81 specialisti che si sono distinti, presentati in ordine alfabetico:
- Prof. Claudio Andreetti, chirurgo toracico – Roma
- Dr. Stefano Ardenghi, medico di medicina generale – Domaso (CO)
- Dr. Alessandro Arone, psichiatra – Catanzaro
- Dr. Giovanni Auletta, dentista – Giugliano In Campania (NA)
- Dr. Marco Bacosi, gastroenterologo – Pomezia (RM)
- Dr. Mario Baldi, cardiologo – San Donato Milanese (MI)
- Dr. Giovanni Beretta, andrologo – Firenze
- Dr. Claudio Bernardi, chirurgo plastico – Roma
- Dr. Edoardo Bernkopf, gnatologo – Roma
- Dr. Luigi Beviglia, radiologo – Milano
- Dr. Giulio Biagiotti, andrologo – Perugia
- Dr. Piergiorgio Biondani, psichiatra – Bussolengo (VR)
- Dr. Nicola Blasi, ginecologo – Modugno (BA)
- Dr. Silvio Boer, ortopedico – Torre Pellice (TO)
- Dr. Daniele Bollero, chirurgo plastico – Torino
- Dr. Decenzio Bonucchi, nefrologo – Modena
- Dr. Gilberto Marcello Boschiroli, medico del lavoro – Cinisello Balsamo (MI)
- Dr.ssa Carla Maria Brunialti, psicoterapeuta – Rovereto (TN)
- Dr. Raffaello Brunori, otorinolaringoiatra – Roma
- Dr. Vincenzo Capretto, psicologo – Roma
- Dr.ssa Elisabetta Carbone, psicologo – Melzo (MI)
- Dr. Angelo Carella, ematologo – Genova
- Prof. Alessandro Caruso, ortopedico – Messina
- Dr. Salvo Catania, senologo – Milano
- Dr.ssa Paola Cattelan, psicologo – Torino
- Dr. Maurizio Cecchini, cardiologo – Pisa
- Dr. Mauro Colangelo, neurologo – Napoli
- Dr. Felice Cosentino, gastroenterologo – Milano
- Dr. Enzo D’ambrosio, oculista – Taranto
- Dr. Bernardo D’onofrio, reumatologo – Torino
- Dr. Giuseppe D’oriano, colonproctologo – Napoli
- Dr. Giovanni De Paula, radiologo – Nulvi (SS)
- Dr. Vincenzo Della Corte, neurochirurgo – Milano
- Dr. Vito Di Cosmo, pneumologo – Andria (BT)
- Dr. Michele Di Dio, nefrologo – Foggia
- Dr. Umberto Donati, ortopedico
- Dr. Andrea Favara, gastroenterologo – Cantù (CO)
- Dr. Fabio Fedi, cardiologo
- Dr. Antonio Ferraloro, neurologo – Messina
- Dr. Sergio Formentelli, dentista – Mondovì (CN)
- Dr.ssa Ida Fumagalli, gastroenterologo – Milano
- Dr. Cesare Gentili, ginecologo – Carrara (MS)
- Dr. Andrea Giglio, dentista – Affile (RM)
- Prof. Luca Giovanella, endocrinologo – Verbania (VB)
- Dr. Maurizio Golia, medico legale – Brescia
- Dr. Dario Graceffa, reumatologo – Roma
- Dr. Mauro Granata, reumatologo – Roma
- Dr. Giampiero Griselli, dermatologo – Ferrara
- Dr. Carlo Maretti, andrologo – Piacenza
- Dr. Luigi Marino, oculista – Milano
- Dr. Nicola Mascotti, medico legale
- Dr. Ferdinando Munno, oculista – Siracusa
- Dr. Anton Maria Mussini, pneumologo – Vigevano (PV)
- Dr. Gianni Nicolini, gastroenterologo – Cesena (FC)
- Dr.ssa Carla Enrica Oggioni, medico di medicina generale – Monza (MB)
- Dr. Matteo Pacini, psichiatra – Pisa
- Dr. Ruggiero Paderni, oculista – Milano
- Dr. Paolo Piana, urologo – Torino
- Dr.ssa Anna Potenza, psicologo – Ciampino (RM)
- Dr. Diego Pozza, andrologo – Roma
- Dr. Angelo Presta, ortopedico – Torino
- Dr. Mauro Presti, ginecologo – Lodi
- Dr. Giuseppe Antonio Privitera, dentista – Catania
- Dr. Accursio Raia, psichiatra – Carrara (MS)
- Dr. Diego Ruffoni, dentista – Mozzo (BG)
- Dr. Francesco Saverio Ruggiero, psichiatra – Avellino
- Dr. Giuseppe Santagati, gastroenterologo – Brescia
- Dr.ssa Franca Scapellato, psichiatra – Parma
- Dr. Alessandro Sciarra, urologo – Roma
- Dr.ssa Elisa Scuderi, psicologo – Genova
- Dr. Alessandro Scuotto, gastroenterologo – Como
- Dr.ssa Grazia Selvaggi, cardiologo – Capurso (BA)
- Dr. Sergio Sforza, colonproctologo – Lecce
- Dr. Domenico Spinoso, medico del lavoro – Reggio Di Calabria (RC)
- Dr. Leonardo Teodonio, chirurgo toracico – Brescia
- Dr.ssa Nino Todua, medico estetico – Roma
- Dr. Fabio Maria Pasquale Tortorelli, psichiatra – Roma
- Dr. Domenico Trotta, andrologo – Salerno
- Dr. Tommaso Vannucchi, farmacologo – Prato
- Dr.ssa Lucia Vecoli, ginecologo – Lucca
- Dr. Massimo Vergine, senologo – Roma