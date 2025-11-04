Melatonina e salute cardiaca: rischi dell’uso prolungato da conoscere

Negli ultimi anni, la melatonina ha acquisito popolarità come rimedio per alleviare i disturbi del sonno. Considerato un integratore naturale, è facilmente reperibile e spesso percepito come privo di rischi. Tuttavia, uno studio internazionale recente solleva interrogativi sul suo uso prolungato, suggerendo una potenziale correlazione tra l’assunzione cronica di melatonina e complicanze cardiache.

Lo studio e i suoi risultati

I ricercatori, attraverso l’analisi di un ampio database che include oltre 130.000 cartelle cliniche di adulti affetti da insonnia, hanno constatato un incremento del rischio di insufficienza cardiaca associato all’uso della melatonina. Un’analisi approfondita ha rivelato che coloro che assumevano melatonina per più di 90 giorni correvano un rischio maggiore dell’82% di sviluppare problemi cardiaci.

Meccanismi e implicazioni

La melatonina, un ormone prodotto dalla ghiandola pineale, svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del ciclo sonno-veglia, aumentando i suoi livelli in condizioni di buio e diminuendo alla luce. Le formulazioni disponibili in commercio, sebbene siano sintetiche, presentano una struttura chimica identica a quella naturale. Negli Stati Uniti, questi integratori possono essere acquistati senza prescrizione e sono soggetti a controlli limitati sulla purezza e il dosaggio. In Italia, sono disponibili senza necessità di ricetta, ma con limitazioni sui dosaggi.

Percezione e uso della melatonina

Questa facilità di accesso ha indotto molte persone a utilizzare la melatonina per periodi prolungati, spesso senza consultare un medico. Secondo l’autore principale dello studio, Ekenedilichukwu Nnadi, la convinzione che gli integratori di melatonina siano privi di rischi è diffusa. Tuttavia, i dati suggeriscono l’esistenza di un legame significativo tra l’assunzione di melatonina e il verificarsi di eventi cardiaci gravi.

Consulto medico e uso responsabile

Marie-Pierre St-Onge, esperta in medicina del sonno, ha sollevato preoccupazioni riguardanti l’uso prolungato di melatonina. Ha sottolineato che il suo impiego non è raccomandato per l’insonnia cronica senza una corretta supervisione. Gli autori dello studio avvertono che, sebbene sia stata osservata un’associazione, non è possibile stabilire con certezza che la melatonina sia la causa diretta di tali complicanze. Saranno necessari studi clinici ben controllati per confermare o smentire questi risultati.

Insufficienza cardiaca: una condizione da non sottovalutare

L’insufficienza cardiaca rappresenta una condizione seria in cui il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficace per soddisfare le esigenze dell’organismo. Tale situazione può causare un accumulo di sangue nei tessuti, provocando congestione, e può manifestarsi in varie forme. Sebbene l’insufficienza cardiaca colpisca frequentemente la popolazione anziana, essa può interessare anche persone più giovani.

Tipi e sintomi dell’insufficienza cardiaca

Esistono diverse tipologie di insufficienza cardiaca, classificabili in base alla gravità e alla parte del cuore coinvolta. I sintomi variano, ma possono includere difficoltà respiratoria, stanchezza e gonfiore agli arti inferiori. È fondamentale riconoscere questi segnali e consultare un medico per prevenire complicazioni.

Uso della melatonina: considerazioni e raccomandazioni

La melatonina può offrire benefici per il sonno, ma è fondamentale utilizzarla con cautela. È opportuno consultare un professionista della salute prima di intraprendere un trattamento prolungato. La salute del cuore deve essere considerata una priorità, e la prevenzione gioca un ruolo cruciale per mantenere un buono stato di salute. Modificare lo stile di vita e gestire i fattori di rischio rappresentano passaggi essenziali per ridurre il rischio di insufficienza cardiaca.