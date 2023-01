Caduta dei capelli in inverno: come rimediare naturalmente

La caduta dei capelli in inverno è comune e non distingue tra età o appartenenza di genere. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause alla base di questo problema e come rimediare naturalmente.

Caduta dei capelli in inverno

Come la pelle cambia ciclicamente sulla base delle stagioni che cambiano, anche i capelli subiscono un cambiamento. Tuttavia, in alcune stagioni dell’anno, questo cambiamento è più pronunciato e non distingue tra appartenenza di genere o di età. Allo stesso tempo, però, questo problema, in alcune persone, si può acuire perché è controllato da una serie di fattori, interni ed esterni, che possono aggravare la situazione.

Durante l’inverno, in alcune persone, la caduta dei capelli è eccessiva a causa delle temperature esterne, che privano il cuoio capelluto della sua naturale umidità, seccandolo. Un cuoio capelluto secco è responsabile di capelli secchi e i capelli secchi sono più esposti al rischio di forfora e prurito, ma anche di danno: i capelli secchi sono tendenzialmente più crespi.

Caduta dei capelli in inverno: cause

I capelli sono diversi per tipologia e struttura. Difficilmente, potremmo incontrare qualcuno con i nostri stessi capelli e i nostri stessi problemi. Per questo motivo, come si accennava nel paragrafo precedente, i cambiamenti che i nostri capelli affrontano sono controllati da una serie di fattori, sia interni e sia esterni, che influenzano l’aspetto generale del capello e la sua salute in particolare.

Se i vostri capelli hanno dei problemi, allora, la temperatura esterna, che di per sé causa dei problemi, li può aggravare. L’inverno, poi, è la stagione durante la quale i problemi si acuiscono, non solo per le temperature esterne, che come si diceva in precedenza, seccano il cuoio capelluto e, di conseguenza, anche il capello. L’eccessiva secchezza dipende anche dalle docce calde che si fanno, durante le quali si sprigiona tutta quell’umidità eccessiva che si avvolge, e, infine, anche dalla tendenza ad indossare dei cappelli, per ripararci dal freddo.

Caduta dei capelli in inverno: miglior rimedio naturale

Ovviamente, non possiamo mancare all’appunto con l’inverno e, ovviamente, non possiamo non fare delle docce calde o non coprirci il capo con un cappello quando siamo all’aperto. Tuttavia, possiamo adottare dei piccoli accorgimenti che, se messi in pratica regolarmente, non solo preserveranno la salute del nostro cuoio capelluto e dei nostri capelli, ma preverranno ed impediranno la loro caduta.

