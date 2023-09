Menopausa e caduta dei capelli: come prevenirla naturalmente

La menopausa è un periodo delicato con il quale ogni donna dovrà, prima o poi, fare i conti. Tra i tanti sintomi, la caduta dei capelli è, forse, il sintomo che, fra tutti, preoccupa perché provoca anche un abbassamento dell’autostima. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quanto è comune il fenomeno e come prevenirlo con rimedi naturali.

Menopausa e caduta dei capelli

La caduta dei capelli in menopausa è un fenomeno frequente, che si verifica molto più comunemente di quanto non si immagini ed è la conseguenza di un cambiamento ormonale o, per la precisione, di un cattivo equilibrio tra estrogeni e progesterone.

Se l’equilibrio tra questi due ormoni, nel corso della vita fertile di ogni donna, garantiva la salute delle ossa, del sistema cardiovascolare e tutelava molti altri aspetti del benessere psicofisico di una donna, inclusa la salute dei capelli, con la perimenopausa, questo benessere psicofisico subisce qualche sconvolgimento e le vampate di calore, la sudorazione eccessiva e, appunto, la caduta dei capelli, sono un segnale evidente.

La caduta dei capelli in menopausa è temporanea. Ad essere più specifici, tuttavia, si potrebbe dire che questo fenomeno inizia a verificarsi durante la perimenopausa e si stabilizza con la menopausa. Poiché la caduta dei capelli è una condizione che minaccia la propria autostima, anche se temporanea, è necessario intervenire. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo corretto, facendo affidamento su soluzioni naturali.

Menopausa e caduta dei capelli: come prevenirla

Nel periodo che precede la menopausa vera e propria, il corpo di una donna subisce diversi cambiamenti a causa delle fluttuazioni ormonali. Notare un diradamento, un assottigliamento o una vera e propria caduta dei capelli, dunque, è del tutto fisiologico.

Come anticipato anche nella premessa, però, la caduta dei capelli è un fenomeno che potrebbe anche abbassare l’autostima di una donna e, sebbene sia temporaneo, è necessario, comunque, intervenire. Come?

Per prevenire la caduta dei capelli in menopausa e nel periodo che la precede, la prima cosa da fare è gestire lo stress. Poiché, durante questo periodo così delicato, proprio a causa dei cambiamenti ormonali, è normale sperimentare sbalzi d’umore e ansia, con ripercussioni non solo sulla salute dei capelli, ma anche sul benessere psicofisico, in generale, imparare a gestire lo stress è fondamentale. Per farlo, è sufficiente eseguire esercizi di respirazione, meditazione, yoga o, semplicemente, attività fisica regolare.

Per quel che riguarda la salute dei capelli, nello specifico, invece, il nostro consiglio è quello di evitare fonti termiche dirette, come piastre per capelli o arricciacapelli, di usare shampoo e balsamo di buona qualità e di evitare di tenere i capelli sempre legati, per non indebolire i bulbi piliferi.

Modificare il proprio stile alimentare, soprattutto se scorretto. Il nostro consiglio è quello di consumare frutta, verdura, legumi e ostaggi con maggiore regolarità ma, in generale, è preferibile seguire un’alimentazione fresca e genuina, oltre che variegata, evitando però gli eccessi e il cosiddetto cibo spazzatura.

Menopausa e caduta dei capelli: miglior rimedio naturale

La caduta dei capelli in menopausa è fisiologica e temporanea, ma questo non vuol dire che bisogna starsene ad aspettare che il fenomeno si arresti spontaneamente. Al contrario, l’utilizzo di prodotti specifici, applicati regolarmente sui capelli, allo scopo di rafforzare il bulbo pilifero e proteggere la salute dei capelli e del cuoio capelluto, è fondamentale.

Foltina Plus è la prima soluzione naturale grazie alla quale prevenire e fermare la caduta dei capelli in menopausa e non solo! Foltina Plus è una soluzione in spray naturale e biologica al 100%, che agisce direttamente su bulbo pilifero, cuoio capelluto e capelli, allo scopo di preservare la loro salute, attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che la compongono e che, nello specifico, risultano essere:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.