Viaggiare con i bambini piccoli: suggerimenti per il loro benessere

Viaggiare con i bambini piccoli per recarsi in vacanza non deve essere visto come una sorta di sfida, ma è fuor di dubbio che sono necessarie alcune accortezze in più rispetto a quelle relative a bambini più grandicelli. Quel che è certo è che, pianificando le cose con un po’ di attenzione, è possibile fare viaggi sicuri e piacevoli anche quando si hanno al seguito dei neonati. Ecco quindi alcuni utili suggerimenti per il benessere dei bebè quando si affronta un viaggio per recarsi in una meta di vacanze.

Attenzione ai rumori forti!

L’udito dei bambini piccoli, in particolar modo quello dei neonati è decisamente più sensibile rispetto a quello dei bambini più grandi o degli adulti e i rumori troppo forti sono generalmente percepiti come parecchio fastidiosi e, a seconda dei casi, possono essere anche dannosi; è quindi opportuno, nei limiti del possibile, evitare che il piccolo sia esposto a un rumore eccessivo, in particolar modo se prolungato. Viaggiando in auto non c’è nessun problema nel tenere accesa la radio o il lettore cd, ma si deve avere l’accortezza di regolare il volume a un livello ragionevole. Se invece si viaggia in treno o in aereo si può prendere in considerazione l’acquisto di una cuffia antirumore per neonati.

Attenzione ai sobbalzi!

Bruschi sobbalzi possono spaventare i più piccoli o comunque risultare molto fastidiosi per i neonati che, per di più, hanno muscoli del collo che non sono ancora adeguatamente sviluppati (tant’è che non sono in grado di sostenere la testa in modo stabile); quindi, soprattutto quando si deve affrontare un viaggio in auto, è opportuno assicurarsi che il bebè sia fissato correttamente nel suo seggiolino; per inciso, in base alle statistiche, la posizione più sicura per un seggiolino auto è quella posteriore centrale, anche se non è la più agevole per il montaggio di tale dispositivo.

Attenzione all’aria condizionata!

L’aria condizionata rende sicuramente più piacevoli i viaggi quando le giornate sono particolarmente calde e afose; tuttavia non è consigliabile abusarne, a maggior ragione se con noi viaggia un neonato; l’ideale è regolarla a una temperatura che non abbia un’escursione eccessiva rispetto a quella esterna e, comunque, non dovrebbe mai essere inferiore a 22 °C. Un altro utile suggerimento: evitare che le bocchette dell’aria siano rivolte direttamente sul bambino; la cosa migliore è indirizzarle verso l’alto.

Fare delle pause durante il viaggio

In treno o in aereo non è ovviamente possibile effettuare delle soste, ma qualora si affronti un lungo viaggio in auto è importante pianificare una sosta circa ogni due ore e, ovviamente, quando è necessario alimentare il bebè. Possibilmente si dovrebbe cercare di far addormentare il bambino prima di partire.

Portare con noi tutto il necessario per i cambi di pannolino

Allo scopo di assicurare il massimo benessere al bambino durante il viaggio è fondamentale ricordarsi di portare con noi tutto il necessario; non può per esempio mancare una borsa prodotti neonato contenente tutto quello che serve per la cura e l’igiene del neonato quando si è in viaggio. Babygella – brand del gruppo Viatris che si occupa di prodotti per la cura dei neonati testati sotto il controllo di pediatri, dermatologi e oftalmologi – propone una borsa kit da viaggio che contiene tutto ciò che serve per il benessere dei più piccoli: pasta protettiva per il cambio del pannolino, crema idratante, bagno delicato detergente, salviettine detergenti e materassino per il cambio. I vari prodotti per l’igiene e la cura sono formulati con ingredienti di origine naturale e con un complesso probiotico che rafforza il naturale microbioma della cute; si tratta di un prodotto costituito da galatto-oligosaccaridi, prebiotici da tempo consolidati in letteratura, e xilitolo, un alcol zuccherino presente naturalmente in molti cibi.