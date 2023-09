Tarli del legno: come allontanarli naturalmente dalle nostre case

I tarli del legno sono insetti molto comuni nel nostro Paese e la loro presenza, in casa nostra, può essere individuata proprio durante questo periodo dell’anno. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, che cosa sono i tarli del legno, quali sono i danni strutturali di cui sono responsabili e come affrontare questo problema in modo rapido e corretto.

Tarli del legno

I tarli del legno sono degli insetti molto comuni nel nostro Paese e, se il problema non viene gestito tempestivamente e correttamente, la nostra casa potrebbe subire danni strutturali non indifferenti. Questo periodo dell’anno e, per la precisione, il periodo tra aprile e settembre, è quello in cui il problema si manifesta maggiormente perché è proprio in quest’arco temporale che si accoppiano e depongono le loro uova all’interno del legno umido presente in casa. Sono proprio le larve dei tarli che causano i danni strutturali al legno.

Individuare precocemente i danni che i tarli del legno causano, così come pure capire tempestivamente con quale specie di tarlo si è alle prese, è fondamentale per trattare il problema adeguatamente e ridurre al minimo i danni in casa. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo rapido e corretto.

Tarli del legno: consigli

Se siete già sul punto di dover eliminare i tarli del legno dalle vostre case, molto probabilmente, sarete già alle prese con i danni che questi insetti hanno provocato e, dunque, la soluzione migliore è quella di prevenire il problema, impedendo ai tarli del legno di invadere le nostre case. Come fare?

Prima di tutto, è bene mantenere il legno presente in casa sempre ben asciutto. Quello umido non solo è il legno in cui questi parassiti deporranno le loro uova, ma anche quello più facile da masticare.

Se decidete di acquistare mobili di seconda mano o antichi, controllate che su di essi non vi siano segni di infestazione. Questo è anche il modo migliore per portare in casa tarli del legno e dare vita ad un’infestazione ancora più difficile da gestire. Allo stesso modo, sbarazzatevi del legno infestato e affrontate il problema immediatamente.

Infine, il nostro consiglio è anche quello di applicare sulle strutture in legno presenti in casa vostra della vernice perché, in questo modo, l’acqua avrà più difficoltà a penetrare e, se il legno non è umido, allora, questo non è neppure appetibile per i tarli.

