Molte donne affermano che quando si entra in menopausa si avverte una sensazione di gonfiore e di pesantezza. In questa fase, infatti, si riscontra anche grasso addominale. Ecco la dieta in menopausa per contrastare questo inestetismo.

Menopausa e grasso addominale: la dieta per contrastare questo inestetismo

Durante la menopausa, uno dei periodi più delicati e di transizione per le donne, un fenomeno ricorrente e spesso evidente è l’aumento della circonferenza dei fianchi e del girovita. Moltissime donne infatti accusano il grasso addominale in particolare quando entrano in menopausa. Nulla di irrimediabile, se si seguono con regolarità alcuni esercizi mirati, e si segue una dieta mirata, senza stress e sacrifici inutili.

Per dimagrire pancia e fianchi non occorrono sedute massacranti di fitness che sono dannose e inutili come le diete ferree. Per rimetterti in forma basta l’adozione graduale e costante di nuovi comportamenti che riguardano soprattutto l’alimentazione e l’allenamento.

Perché con la menopausa si sviluppa una maggiore massa grassa? Per fattori ormonali, certamente, che incidono sulla quantità di massa magra, rallentando ulteriormente il metabolismo, ma anche per la generale perdita di tono muscolare che moltiplica gli inestetismi.

Per un benessere complessivo in ogni parte del corpo, per ottenere risultati stabili nella zona della pancia e dimagrire il girovita anche in menopausa, occorre intervenire quindi su quattro fattori contemporaneamente:

Alimentazione sana, corretta ed equilibrata, mai drastica e punitiva;

Idratazione profonda durante la giornata e prima degli allenamenti;

Motivazione;

Allenamento graduale di tutto il corpo.

Dieta in menopausa: come contrastare il grasso addominale

Quando si parla di menopausa è inevitabile affrontare l’argomento di aumento di peso, gonfiore, irritabilità e tante altre conseguenze del cambiamento ormonale. Ecco la dieta da seguire in menopausa associata a uno stile di vita sano: alcuni tips alimentari.

Seguire una dieta varia: ogni gruppo alimentare ha un ruolo preciso per la nostra salute, pertanto non deve mai essere eliminato del tutto. In particolare è bene aumentare il consumo di alimenti ricchi in calcio (latte e derivati);

Consumare sempre la colazione mattutina e due pasti al giorno, più eventualmente due spuntini a basso contenuto di calorie e grassi;

Pasta e pane devono essere assunti ogni giorno senza esagerare nelle quantità e nei condimenti. Preferibile scegliere quelli integrali e a basso indice glicemico;

Consumare ogni giorno frutta e verdura alimenti ricchi di antiossidanti, fibra, vitamine, provitamine e sali minerali, e pesce (in particolare quello azzurro) almeno 2-3 volte alla settimana perché ricco di vitamina D;

Preferire olio extravergine d’oliva a crudo come condimento;

Ridurre la quantità di sale e scegliere quello iodato, o insaporire i piatti con le spezie;

Aumentare l’attività fisica: deve diventare un’abitudine quotidiana, perché “brucia” il pericoloso grasso bianco; qualsiasi tipo di movimento è utile: dalle scale a piedi, alle passeggiate a passo svelto e ginnastica dolce.