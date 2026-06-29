Corso di yoga gratuito per mamme con bambini da 0 a 3 anni a Falzè di Piave

In un mondo sempre più frenetico, trovare spazi di tranquillità e condivisione diventa essenziale. A Falzè di Piave, un’iniziativa speciale sta offrendo proprio questo alle mamme con bambini piccoli. Un corso di yoga gratuito, pensato per creare momenti di benessere e connessione, sta riscuotendo grande interesse nella comunità locale.

L’iniziativa, organizzata dai Servizi Sociali del comune, si rivolge a tutte le mamme con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. L’obiettivo è offrire uno spazio dove poter rilassarsiemozionarsi e condividere esperienze con altre mamme, in un contesto sereno e accogliente.

Un calendario ricco di appuntamenti

Il corso si terrà in quattro appuntamenti settimanali, ogni martedì mattina dal 9 al 30 giugno 2026, dalle 9:30 alle 10:30. Le lezioni si svolgeranno all’aperto, nell’Anfiteatro Falzè situato in Via Grave 10, offrendo un’ambientazione naturale e rilassante. In caso di pioggia, le lezioni verranno trasferite al Centro Giovani di Falzè in Via Piave 16, garantendo comunque la continuità dell’iniziativa.

Come partecipare

Per prenotare il proprio posto, le mamme interessate possono contattare Valentina Lotti al numero 335-147-4830. È importante effettuare la prenotazione entro il 3 giugno, poiché i posti sono limitati. Questa iniziativa è pensata per creare un gruppo coeso e garantire a tutte le partecipanti un’esperienza personalizzata e di qualità.

Un’opportunità di crescita condivisa

Il corso di yoga non è solo un momento di esercizio fisico, ma un’occasione per le mamme di connettersi con se stesse e con i propri bambini in un modo nuovo e profondo. Le lezioni saranno condotte in modo da essere accessibili anche ai più piccoli, creando un’esperienza di benessere condiviso. Le mamme potranno praticare esercizi di respirazione e movimento, adattati alle loro esigenze, mentre i bambini potranno partecipare in modo sicuro e divertente.

Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come le amministrazioni locali possano promuovere il benessere psicofisico dei cittadini, offrendo opportunità di crescita e condivisione. A Falzè di Piave, il corso di yoga per mamme e bambini sta diventando un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove trovare supporto e creare legami significativi.