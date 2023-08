Metabolismo basale basso: come accelerarlo con rimedi naturali

Il metabolismo basale basso può compromettere e ostacolare la capacità di una persona di perdere peso o mantenere ottimale il peso forma. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché succede questo e su quali rimedi naturali fare affidamento per cambiare la situazione.

Metabolismo basale basso

Il metabolismo si riferisce all’insieme dei processi chimici che si verificano all’interno dell’organismo di una persona attraverso i quali i cibi e le bevande ingerite vengono convertite in energia, il cui obiettivo è quello di alimentare le funzioni che l’organismo svolge affinché quella persona possa vivere una buona qualità di vita.

La respirazione, la digestione, la regolazione della temperatura corporea, la corretta gestione degli ormoni e via dicendo sono tutte funzioni che il nostro organismo svolge attraverso questo complesso processo chimico chiamato, appunto, metabolismo.

Metabolismo basale basso: consigli

Il metabolismo basale si riferisce alla quantità di energia necessaria all’organismo per svolgere le sue regolari funzioni quando è a riposo. La quantità minima di energia necessaria all’organismo per funzionare correttamente varia da persona a persona, poiché è influenzata da fattori differenti.

E’ evidente che una dieta restrittiva, grazie alla quale le calorie vengono bruciate rapidamente, non è benefica per l’organismo. Poiché, in questi casi, i chili persi con la dieta restrittiva si riprendono facilmente una volta che la dieta è finita, il metabolismo potrebbe subire un blocco e la perdita di peso o il peso forma ottimale verrebbero seriamente compromessi.

Esistono accorgimenti specifici che si possono adottare per consentire al metabolismo basale di continuare a funzionare correttamente. Prima di tutto, non si dovrebbero mai saltare i pasti. Una dieta troppo restrittiva, infatti, aggredisce i muscoli e una perdita eccessiva di massa muscolare non può fare altro che rallentare il metabolismo.

La dieta può stimolare correttamente il metabolismo. Tuttavia, la dieta non va intesa come regime alimentare restrittivo, ma come regime alimentare salutare. Non una dieta vera e propria, dunque, ma un’alimentazione corretta, beneficia per il metabolismo, ricca di frutta e verdura, proteine, carboidrati e grassi sani.

Infine, allenarsi regolarmente. Se non si ha il tempo, anche una camminata di almeno mezz’ora al giorno, per almeno tre volte alla settimana, potrebbe fare la differenza.

Metabolismo basale basso: miglior rimedio naturale

Nonostante l’impegno e lo stile di vita sano, in alcuni casi, può succedere che alcune persone continuino a soffrire a causa di un metabolismo basale basso, con le conseguenze evidenti di cui si parlava nei paragrafi precedenti. Questo succede perché il metabolismo è influenzato da una serie di fattori diversi che, in una stessa persona, possono comparire anche insieme e, di conseguenza, influenzarsi reciprocamente.

Quando il metabolismo basale continua a rimanere basso, la maggior parte delle volte, per le persone interessate, la soluzione è data dall’assunzione regolare di un integratore alimentare naturale al 100%, che agisca sul metabolismo in modo diretto, tuttavia senza compromettere il benessere psicofisico di quella persona.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare, naturale al 100%, sul quale fare affidamento perché stimola il metabolismo e spegne il senso di fame attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono, i quali agiscono sul metabolismo, senza compromettere lo stato di salute complessivo in cui versa la persona.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.