Ondate di calore: consigli e rimedi per combatterle al meglio

Le ondate di calore non accennano a fermarsi, di conseguenza, capire come arginarle è fondamentale per la propria salute e, soprattutto, per la salute delle persone più fragili. Rispetto ad un adulto sano, infatti, bambini, anziani, donne in gravidanza e soggetti con patologie croniche hanno meno armi per difendersi dal caldo e le conseguenze sulla loro salute potrebbero essere imprevedibili.

L’adozione di alcuni accorgimenti e l’utilizzo di un condizionatore potrebbero fare la differenza. Tuttavia, è proprio in riferimento al condizionatore che, ancora oggi, vi sono persone reticenti, in parte, per il costo dell’apparecchio, in parte, per il costo di manutenzione e, infine, anche per le procedure di installazione che richiedono sempre l’intervento di personale esperto e competente.

Non sempre il condizionatore tradizionale è la scelta migliore per combattere le ondate di calore. Scopriamo insieme, quindi, nei paragrafi che seguono, come combattere il caldo, attraverso semplici accorgimenti e soluzioni alternative a quelle tradizionali.

La prima soluzione che si può adottare per arginare le ondate di calore è quella di rimanere in casa nelle ore più calde della giornata. Questa soluzione potrebbe non essere facilmente applicabile dalla maggior parte delle persone, costrette a stare fuori casa per motivi di lavoro e di altri impegni. Tuttavia, se possibile, quando si è costretti a stare per molto tempo fuori casa, si potrebbe provare a cercare un po’ di refrigerio all’ombra o entrando, laddove possibile, in luoghi freschi, alla ricerca di un po’ di fresco.

All’aperto, per proteggervi dai danni diretti dei raggi del sole, indossate cappelli a tesa larga e una protezione solare.

La sera è preferibile aprire le porte e le finestre di casa, che dovranno, però, essere richiuse il mattino seguente, non appena il sole inizierà a fare capolino.

Indossate sempre abiti larghi, dai colori chiari e traspiranti.

Come anticipato già nella premessa, fortunatamente, al giorno d’oggi, si può contare su una serie di soluzioni innovative, di ultima generazione, alternative alle soluzioni tradizionali, al fine di combattere le ondate di calore, come il condizionatore portatile Artic Cube che, rispetto alle soluzioni tradizionali, appunto, si presenta come novità assoluta sul mercato, viste le sue dimensioni contenute, il motore potente e la sua portabilità.

Artic Cube è un condizionatore portatile di nuova generazione che non richiede alcuna installazione da parte di personale esperto e competente. L’apparecchio, infatti, per funzionare ha bisogno di una presa della corrente elettrica e di un po’ d’acqua nell’apposito serbatoio. Artic Cube, infatti, funziona grazie ad una tecnologia di raffreddamento ad aria, grazie alla quale l’aria calda di una stanza viene spinta contro il filtro bagnato di Artic Cube, lasciata evaporare e rimessa in circolo sotto forma di aria fresca.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Sano ed ecologico, Artic Cube rinfresca una stanza in pochissimo tempo. Il suo basso impatto energetico e ambientale è un aiuto reale per tutte le famiglie. Il fatto che possa essere spostato facilmente da un punto all’altro della casa o da un luogo all’altro conferiscono ad Artic Cube la caratteristica in più che manca ad altri strumenti simili, pure di nuova generazione.

Artic Cube presenta un motore potente, ma silenzioso, con tre livelli di velocità. La luce soffusa che emana la notte aiuta a conciliare il sonno.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Cube è un climatizzatore esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo.