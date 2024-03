Michele Morrone, attore di successo e volto di importanti brand di moda, ha avuto il successo internazionale dopo aver interpretato il ruolo di Massimo nel film erotico 365 giorni. Ecco la dieta dell’attore per tenersi in forma.

Michele Morrone svela la sua dieta: cosa mangia l’attore?

Morrone ha anche confessato di aver sofferto di alcolismo e di depressione. “Nel 2018 mi sono separato da mia moglie e da lì per sei mesi ero ubriaco tutti i giorni, fino a finire in coma etilico”, ha raccontato Michele. Fino a quando ha detto basta.

“Non tocco un bicchiere di vino dal 2018”, dice l’attore. Non ha vizi, la droga che ha provato in passato come ha detto Michele gli fa paura perché potrebbe distrarlo dai suoi obiettivi: recitazione e musica. Come si tiene così in forma il bel 33enne, dal fisico statuario?

Michele Morrone ha nella sua dieta principalmente proteine come carne magra, insieme a carboidrati, grassi sani, proteine, verdure. Fondamentale non dimenticare di bere molta acqua, almeno 2lt al giorno.

Una giornata tipo

Ecco un giorno tipico della dieta di Michele Morrone.

Colazione: Avena; Frittata di albume d’uovo; Avocado; Succo.

Spuntini Frullato proteico; Frutta secca.

Pranzo Pollo o salmone, verdure, riso bianco e insalata.

Spuntini Frullato proteico.

Cena Bistecca o salmone con verdure.

Michele Morrone attore italiano originario di Bitonto ha recitato in piccoli ruoli come nelle fiction Che Dio ci Aiuti 3 e Squadra Antimafia 6 ma è nel 2020 con il ruolo di Massimo Torricelli, boss mafioso, nel film erotico polacco 365 giorni, distribuito su Netflix che esplode il successo del bel attore pugliese.

Come si tiene in forma?

Michele Morrone, volto principale del film erotico 365 giorni, dall’Italia è arrivato a Hollywood per il suo talento e indiscussa bellezza. Il popolare rubacuori italiano è un vero maniaco del fitness, cosa che si nota molto anche dal suo fisico statuario.

Michele ha un corpo muscoloso che fa impazzire tutte le sue fan. Mantiene molto bene la sua forma esercitandosi regolarmente tanto che si dice che si alleni almeno 4 ore ogni giorno in palestra per mantenersi attivo. Inoltre Morrone segue una dieta ben bilanciata e pulita per la maggior parte del tempo.

La carriera

Morrone, 33 anni, ha firmato un contratto triennale con la società di produzione che girerà altri due film per completare la trilogia, 365 giorni – Adesso e Altri 365 giorni, nel 2022. Michele Morrone è diventato famoso anche grazie alla sua bellezza indiscussa, fisico scolpito e sguardo seducente da far girar la testa a molte.

L’attore di “365 giorni” ha raccontato la sua infanzia, non sempre facile, con una madre che ha dovuto compensare la scomparsa prematura del padre, quando lui aveva dodici anni. E un obiettivo ben chiaro fin da quando era bambino: fare l’attore.