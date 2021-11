Il raffreddore è un problema davvero diffuso che, con l’arrivo dei primi freddi, costringe molti a ricorrere a medicinali nella speranza di stare meglio. In realtà però per contrastare il raffreddore e ritrovare il benessere è possibile anche sfruttare alcuni rimedi naturali.

Scopriamo insieme quali sono i migliori.

Zenzero contro il raffreddore

Lo zenzero è un prodotto naturale ricco di benefici per la salute che risulta essere particolarmente benefico in caso di raffreddore. Proprio per questo motivo chi soffre di naso chiuso e mal di gola dovrebbe provare a realizzare una tisana allo zenzero utile per alleviare la congestione nasale e ridurre le infiammazioni alle mucose.

Per realizzare questa tisana avrete bisogno di un litro di acqua da portare ad ebollizione.

A questa devono essere aggiunti 6 cucchiai di zenzero fresco, un pizzico di cannella e alcune gocce di succo di limone.

Prima di sorseggiare la bevanda ricordate di respirare bene i vapori che sprigiona in quanto vi permetterà di dare sollievo alle vie respiratorie.

Addio al raffreddore grazie ai sali da bagno

In caso di raffreddore è possibile ritrovare il benessere anche sfruttando al meglio i sali da bagno. In questo caso è necessario preparare dei sali specifici utili proprio per alleviare i sintomi del raffreddamento.

Unite dunque una tazza di sali di Epsom, 3 gocce di olio essenziaale di eucalipto, 3 gocce di olio essenziale di lavanda e 3 gocce di olio essenziale di menta. Mescolate bene il tutto e poi aggiungetelo nell’acqua calda presente nella vasca da bagno.

Suffuigi con oli essenzili per contrastare il raffreddore

I suffumigi sono un rimedio naturale molto apprezzato in caso di raffreddore e di naso chiuso. Per realizzarli avrete bisogno semplicemente di di aggiungere qualche goccia di tea tree oil all’acqua bollente e di respirarne i vapori.

In alternativa è possibile anche utilizzare olio essenziale di eucalipto oppure olio essenziale di menta.