La glicemia alta è un problema molto serio per tante persone nel mondo. Per riuscire a ridurre la glicemia in modo naturale è necessario fare attenzione alla propria alimentazione e portare a tavola alcuni alimenti in grado di farla abbassare: scopriamo i 5 migliori.

Glicemia alta: un problema per molte persone

Il problema della glicemia alta riguarda un gran numero di persone. Il livello di zucchero nel sangue è tra i fattori che dovrebbero essere controllati più di frequente per restare in salute. I valori di glucosio infatti possono alzarsi in maniera rapida causando disturbi sempre più gravi.

In tutto il mondo oggi sono circa 415 milioni le persone che soffrono di diabete mellito. Tali cifre però cresceranno ancora nei prossimi anni e quindi è fondamentale sapere come comportarsi per ritrovare la salute e abbassare la glicemia.

Alimentazione per combattere la glicemia alta

Un’alimentazione corretta è essenziale per combattere la glicemia alta e per restare in salute. I generale è essenziale non esagerare con gli zuccheri e con i carboidrati, ma chiaramente ci sono alimenti che devono essere privilegiati rispetto ad altri.

I 5 alimenti contro la glicemia alta

Per abbassare la glicemia alta è dunque fondamentale aggiungere alla propria dieta i seguenti alimenti.

Avocado

L’avocado è ricco di grassi buoni monoinsaturi che rallentano il rilascio di zuccheri nel sangue comportando quindi una minore produzione di insulina.

Mirtilli

I mirtilli sono dei frutti capaci di incidere sulla produzione di insulina, ormone secreto dal pancreas con lo scopo di regolare la quantitèà di zucchero nel sangue.

Cannella

La cannella aiuta il fegato a produrre quantità corrette di insulina contribuendo così a mantenere il livello di glicemia ideale per la salute. Per ottenere questo beneficio basta mezzo cucchiaino di questa spezia al giorno.

Semi di chia

I semi di chia stabilizzano il livello di zucchero nel sangue in modo molto efficace contribuendo anche a diminuire la sensibilità dell’organismo all’insulina.

Mango

Il mango è un frutto ideale per abbassare la glicemia. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nutrition and Metabolic Insights pare che il consumo di 10 grammi al giorno di mango liofilizzato riesca a far abbassare il livello di zuccheri nel sangue.