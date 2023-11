Avete mai sentito parlare di Military fitness? Si tratta dell’allenamento tipico dell’esercito italiano, un assaggio lo abbiamo avuto grazie a numerosi film italiani e americani. Ma in cosa consiste e come funziona? Scopriamolo.

Military fitness, cos’è e come funziona l’allenamento dell’esercito italiano?

Ne avrete sicuramente sentito parlare ma forse non sapete nello specifico come funziona, parliamo del Military fitness. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’allenamento dell’esercito italiano. Si tratta, appunto, dell’insieme di esercizi seguiti dall’esercito, come si vede spesso in film americani e anche italiani, in cui i giovani militari vengono addestrati con percorsi duri e fatti di ostacoli.

Durante la 18ma edizione del Bibione Beach Fitness, evento dedicato ai trend del benessere fisico, è stato messo in piedi un percorso di Military fitness, studiato e guidato dagli istruttori del reggimento Lagunari “Serenissima”, l’unità militare italiana specializzata in operazioni anfibie. Hanno allestito temporaneamente un campo sulla spiaggia, con un percorso a ostacoli da svolgere a squadre, una contro l’altra. Dopo un breve riscaldamento di gruppo, hanno invitato i volontari a cimentarsi con rotolamenti su mega pneumatici, passaggio sotto un reticolato, un muro da scavalcare, il trascinamento di uno pneumatico sulla sabbia, nonché tante altre prove non proprio leggerissime.

Il Military fitness è, appunto, un insieme di esercizi fisici sviluppato dai militari o Marines impiegati nelle missioni all’estero, pensato per essere pronti in ogni situazione. Naturalmente, per i “civili”, esistono vari gradi di allenamento. Il military fitness, o Boot Camp, prevede esercizi mirati e ad alta intensità che coinvolgono tutto il corpo con lo scopo di aumentare la forza e la resistenza, non solo fisica, ma anche mentale. Per arrivare alla fine di un boot camp c’è bisogno di una forte motivazione e autodisciplina, con attività si svolgono sia a terra che in acqua.

Il Military Fitness è un allenamento intenso, come visto, l’importante è farlo in base al vostro livello, scegliendo obiettivi che sapete di poter raggiungere e che siano in linea con il gruppo dal quale riceverete e darete motivazione.

Military fitness: come si allena l’esercito italiano?

Il Military fitness, come visto, è un duro percorso di allenamento basato su come si prepara l’esercito italiano e anche estero, come quello americano, per essere preparati a ogni evenienza. Chiamato anche boot camp, questo percorso di allenamento su cui si basa quello dell’esercito, può essere seguito da chiunque per tenersi in forma. Come detto, il Military fitness si ispira agli allenamenti dei Marines volti a potenziare tutto il corpo. Le attività si svolgono sia a terra che in acqua (palestra e piscina) in un circuito.

Ecco come funziona. Si parte con il riscaldamento di circa dieci minuti che consiste in una corsa con cambi di velocità. Poi si potranno iniziare i veri esercizi. Salti di ostacoli come tronchi di alberi, affondi, trazioni, flessioni; afferrare e girare i copertoni, lanciare una palla e riceverla da un compagno. Poi esercizi come plank, cerchi e stability ball per migliorare l’equilibrio. Una volta terminato il circuito sotto l’attenta visione di un allenatore si passerà alla fase di defaticamento e stretching per distendere i muscoli e rilassarli.