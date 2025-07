Misurare il coinvolgimento attivo dei cittadini nei percorsi di cura

La seconda edizione del ‘Barometro del patient engagement’ è finalmente arrivata, e le risposte non si sono fatte attendere! Questo studio nazionale, promosso da Helaglobe, ha già collezionato centinaia di feedback. Ma perché è così importante? Perché questo strumento vuole misurare quanto i cittadini siano attivamente coinvolti nei percorsi di cura, un aspetto che assume un valore cruciale nella sanità moderna. Già dai risultati dello scorso anno, è emerso un dato preoccupante: il 20% degli italiani non riceve inviti a screening. E non è tutto, un cittadino su cinque rinuncia alla prevenzione a causa di orari incompatibili, lunghe liste d’attesa e altri problemi logistici. Ma cosa ci dicono questi dati? Ci raccontano una storia interessante: è davvero tempo di rivedere i nostri processi di coinvolgimento e assistenza sanitaria.

L’importanza del coinvolgimento attivo

Parliamo chiaro: il coinvolgimento attivo dei pazienti non è una questione di opportunità, ma una vera e propria necessità per migliorare la qualità della salute pubblica. Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha sottolineato l’importanza di mettere il paziente al centro di ogni percorso sanitario. Non è solo un motto, è una missione fondamentale! Ecco perché iniziative come il ‘Barometro’ non solo ci aiutano a identificare le criticità, ma ampliano anche gli spazi di partecipazione attiva dei cittadini. La crescente raccolta di questionari è un chiaro segno di un forte interesse da parte di pazienti, caregiver e operatori del settore. Insomma, stiamo assistendo a un cambiamento culturale verso un approccio più inclusivo nella sanità. Ti sei mai chiesto quanto sia importante la tua voce in questo processo?

Un’analisi dei dati raccolti

Raccogliere dati significativi è fondamentale per comprendere le dinamiche del patient engagement. Questa indagine ha coinvolto una serie di enti patrocinanti, come FNOPI, FOFI e SIMG, che hanno avuto un ruolo cruciale nella diffusione della survey. Questi enti rappresentano diverse professioni sanitarie e il loro coinvolgimento dimostra quanto sia necessario un approccio multidisciplinare per affrontare il tema della salute in modo olistico. I dati raccolti non solo mostrano il livello attuale di coinvolgimento, ma offrono anche spunti preziosi per miglioramenti futuri. Ad esempio, la riduzione delle barriere logistiche e l’aumento della comunicazione chiara e tempestiva sono aree chiave da affrontare. Ti sei mai trovato in difficoltà a causa di una mancanza di informazioni chiare?

Tattiche per migliorare il patient engagement

Per implementare strategie efficaci di coinvolgimento, le strutture sanitarie devono adottare un approccio sistematico. Questo significa creare canali di comunicazione diretti e accessibili, organizzare eventi informativi e implementare tecnologie che facilitino la partecipazione dei pazienti. È essenziale monitorare costantemente i KPI, come il tasso di risposta ai questionari e il grado di soddisfazione dei pazienti, per valutare l’efficacia delle strategie adottate. Solo attraverso un’analisi dettagliata e continua sarà possibile ottimizzare il customer journey e garantire che ogni paziente si senta realmente al centro della propria salute. Hai mai pensato a quanto sia fondamentale sentirsi ascoltati nel proprio percorso di cura?