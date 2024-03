Morbillo, Bassetti: “A Genova 5 casi in 7 giorni: inizio epidemia”

(Adnkronos) – "Qui in Liguria, a Genova in particolare, abbiamo in corso un inizio di epidemia di morbillo con 5 casi nell'ultima settimana, tutti non vaccinati, con età compresa tra 25 e 50 anni". Così all'Adnkronos Salute il primario di Malattie infettive del policlinico genovese San Martino, Matteo Bassetti. "Dobbiamo fare grande attenzione al morbillo: ci aspettiamo tanti focolai epidemici nei prossimi mesi e anche in estate potremmo avere una elevatissima diffusione perché c'è tantissima popolazione suscettibile", dice il professore. "Ci sono tutte le caratteristiche per parlare di una prossima epidemia in Italia – aggiunge preoccupato – copertura vaccinale inferiore al target, elevata circolazione di cittadini di Paesi dell'Est Europa nella fascia di età 20-40 anni con una percentuale di copertura sotto il 50%. Stiamo vedendo che la diffusione è in cluster nati durante feste, a scuole e in asili". —[email protected] (Web Info)